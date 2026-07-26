Comme le rapporte Foot Mercato, une offre surprise a été soumise à l’attaquant. Selon le média, Al-Rayyan SC, au Qatar, a transmis à Sancho une proposition lucrative.

L’Anglais est libre depuis le début du mois de juillet, son contrat avec Manchester United ayant expiré. Al-Rayyan SC n’aurait donc aucune indemnité de transfert à verser pour Sancho. L’équipe emmenée par le buteur serbe Aleksandar Mitrovic fait partie des meilleurs clubs du Qatar, même si le plus récent de ses huit titres de champion remonte à 2016.

Si Sancho venait à choisir un transfert à Al-Rayyan SC, un nouveau retour au BVB tomberait à l’eau. Des spéculations circulent depuis des mois à ce sujet, et récemment encore, un troisième passage du joueur de 26 ans au Borussia aurait continué d’être d’actualité. Bild a récemment rapporté que le BVB s’intéresse à Sancho, mais le dribbleur devrait toutefois accepter d’importantes baisses de salaire. Cinq millions d’euros de salaire annuel constitueraient le maximum, ce qui placerait Sancho bien en dessous du salaire qu’il percevait à United ces dernières années.

Jadon Sancho : un transfert au Qatar plutôt qu’un retour au BVB ?

Dortmund avait recruté l’international anglais à 23 sélections à l’âge de 17 ans en provenance de Manchester City, et c’est en Bundesliga que Sancho a percé sur la scène internationale. En 2021, United a déboursé la coquette somme de 85 millions d’euros, mais le natif de Londres n’a jamais réussi à répondre aux grandes attentes d’Old Trafford. Lors de la seconde moitié de la saison 2023/24, Sancho était donc déjà revenu au BVB, où il avait passé six mois réjouissants chez les Westphaliens. Une signature définitive n’était toutefois pas financièrement possible pour le Borussia par la suite.

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Comme il n’avait pas non plus d’avenir à Manchester, Sancho a de nouveau été prêté au cours des deux dernières années. Mais ni à Chelsea ni à Aston Villa, il n’a réussi à retrouver son meilleur niveau, celui de ses grandes années à Dortmund. Il existerait néanmoins toujours des prétendants de renom : outre le BVB, l’Atlético de Madrid a notamment été évoqué récemment comme potentiel nouveau point de chute.

Avec un transfert au Qatar, Sancho s’éloignerait toutefois provisoirement du très haut niveau. Au regard des prestations exceptionnelles qui avaient jadis fait du technicien, à Dortmund, l’un des joueurs offensifs les plus excitants d’Europe, ce serait une évolution assez triste sur le plan sportif à seulement 26 ans.