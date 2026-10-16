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Muhammad Sharaf Eldeen
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Le Real Madrid suit avec intérêt le jeune talent du Sporting Portugal

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Le club madrilène travaille à renforcer son académie

Le Real Madrid suit Jacobo Afonso, milieu de terrain de 15 ans et l'un des plus grands talents de l'académie du Sporting Lisbonne, selon ce qu'ont confirmé plusieurs sources à « ESPN ».

Le réseau a précisé que le Real Madrid suit l'évolution du joueur depuis un certain temps et reçoit à son sujet des rapports très positifs. Afonso évolue au milieu de terrain et se distingue par sa puissance physique et sa capacité à se projeter vers l'avant.

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Le joueur possède les nationalités espagnole et portugaise, puisqu'il est né à Salamanque mais a grandi au Portugal. Il représente les sélections espagnoles de jeunes et figurait dans la dernière liste de l'équipe des moins de 16 ans. Son père est l'ancien footballeur portugais Nuno Afonso, qui a notamment porté les couleurs de Benfica.

L'intérêt du Real Madrid pour Afonso s'inscrit dans la politique du club consistant à recruter des talents à un âge très précoce, en Espagne comme à l'étranger.

Au cours des derniers mois, le Real est parvenu à s'attacher les services de Jan Vila, talent de l'Espanyol âgé de seulement 14 ans, et cherche également à recruter JJ Gabriel, joueur de Manchester United, qui a eu 16 ans le 6 octobre.

L'académie du Real Madrid, connue sous le nom de « La Fábrica », vit une période remarquable, après que les revenus générés par la vente de ses joueurs l'été dernier ont dépassé les 200 millions d'euros. L'équipe des jeunes a par ailleurs été sacrée championne de la Ligue des champions la saison dernière, et a remporté la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans en septembre.


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