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Karim Malim
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Le Real Madrid défie le Maroc avec un message explosif concernant la finale de la Coupe du monde 2030

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La compétition pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 n'est plus seulement une course entre stades et infrastructures sportives : elle s'est transformée en une bataille d'influence et de messages directs entre les trois parties organisatrices du tournoi, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Au cœur de cette lutte, le Real Madrid a décidé de faire entendre sa voix auprès de la Fédération internationale de football, la FIFA, par un message empreint d'assurance et de défi : « Vous pouvez construire un stade en or, mais le plus important est de savoir comment gérer les événements, et nous sommes les meilleurs. »

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Selon le journal espagnol "Marca", ce message a été transmis lors de la visite d'une délégation de la FIFA au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre d'une tournée d'évaluation des villes et des stades candidats à l'accueil des matches du Mondial 2030, organisé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Même si la décision finale concernant la répartition des matches et le lieu de la finale ne sera pas tranchée avant 2027, le Real Madrid a voulu abattre ses cartes très tôt sur la table, en affirmant que la seule possession du stade ne suffit pas et que l'expérience organisationnelle constitue l'élément décisif.

Les propos des représentants du club merengue ne se sont pas limités à un simple étalage des moyens considérables dont dispose le Bernabéu : ils portaient un message clair quant au droit de Madrid d'accueillir le match le plus important de la compétition. L'un des responsables, fort d'une expérience de près de deux décennies dans l'organisation de matches et d'événements au sein du stade, a insisté sur le fait que la supériorité ne se mesure pas seulement à la beauté des installations, mais à la capacité de gérer les grands événements avec efficacité et fluidité.

Le responsable a déclaré, s'exprimant devant la délégation de la FIFA : "Vous pouvez construire un stade en or, mais vous devez savoir comment gérer les événements. Vous avez besoin d'une équipe qui fait que tout se déroule sans accroc, et nous sommes les meilleurs." Des mots qui ont résumé la position du Real Madrid, qui s'appuie sur un long historique d'organisation de grands matches et d'événements mondiaux, le plus récent étant l'accueil d'un match de football américain la semaine dernière.

Les émissaires de la FIFA n'ont pas quitté la capitale espagnole sans avoir pris la mesure de la confiance avec laquelle le Real Madrid aborde le dossier de l'accueil de la finale. Le club estime que son expérience organisationnelle, aux côtés des capacités exceptionnelles du Bernabéu après sa rénovation, lui confère un avantage net sur ses concurrents, un point de vue que Florentino Pérez avait déjà transmis à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, lors de rencontres précédentes.

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La Fédération espagnole s'accroche à la finale

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Le Real Madrid n'a pas été la seule partie à profiter de la visite de la délégation de la FIFA pour affirmer sa position : la Fédération espagnole de football s'est elle aussi mobilisée de manière directe, sous l'impulsion de son président Rafael Louzán, qui a tenu à faire passer le message de son pays concernant la répartition des matches de la compétition, en mettant particulièrement l'accent sur la finale prévue le 21 juillet 2030.

Lors d'un dîner qui l'a réuni avec les responsables de la Fédération internationale, Louzán a exposé clairement la position de la Fédération espagnole, affirmant que la tenue de la finale sur le sol espagnol représente l'option à laquelle son pays tient. Il s'est également montré déterminé à défendre le droit de l'Espagne, estimant que l'accueil du match de clôture doit être le prolongement naturel de son rôle dans l'organisation de la compétition, d'autant plus qu'elle accueillera le plus grand nombre de matches.

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Malgré l'intensité de la rivalité, les choses ne sont pas allées jusqu'à brandir la menace d'un retrait de l'Espagne de l'organisation, selon ce qu'a rapporté "Marca", ce scénario ne semblant pas être envisagé sérieusement au sein des milieux concernés par le dossier. Mais les messages politiques et sportifs sont devenus plus clairs, les Espagnols ayant conscience que le Maroc représente un véritable concurrent pour l'accueil de la finale, et non un simple partenaire de l'organisation.

Sánchez entre dans la bataille

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Sur le plan politique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est entré dans la polémique, défendant le dossier commun et affirmant que l'Espagne restera celle qui obtiendra la plus grande part des matches du Mondial 2030. Sánchez a évoqué le moment du sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde, disputée aux États-Unis, décrivant la scène où son pays a reçu le trophée des mains du président américain Donald Trump comme "une véritable euphorie politique".

Sánchez a expliqué que l'idée d'organiser la compétition était partie à l'origine de l'Espagne et du Portugal, avant l'adhésion du Maroc au projet, soulignant que l'Europe attendait d'accueillir la compétition et que l'ajout du Maroc s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre les trois pays. Il a insisté sur le fait que son pays accueillera le plus grand nombre de matches, dans une tentative de rassurer le public espagnol face à la montée des craintes concernant un éventuel transfert de la finale sur le sol marocain.

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Le Premier ministre n'a pas caché son ambition de voir la sélection espagnole sacrée sur son sol en 2030, évoquant les victoires précédentes de son pays, avant de conclure son propos en déclarant : "Nous avons gagné en Afrique du Sud, nous avons gagné à New York, et maintenant c'est à notre tour de gagner en Espagne en 2030, n'est-ce pas ?" Entre les messages du Real Madrid, les démarches de la Fédération espagnole et les déclarations de Sánchez, il semble que Madrid ait déjà engagé sa bataille pour la finale, mais le dernier mot restera entre les mains de la FIFA.

Écrit parKarim Malim

Éditeur de contenu sportif

Je suis spécialisé dans la production d’articles et de reportages sportifs captivants, ainsi que dans la création de contenus numériques distinctifs autour des plus grands événements et des stars du sport. Je possède une vaste expérience dans la réalisation d’interviews et la création de récits journalistiques marquants, et je m’efforce toujours de proposer un contenu précis et fiable, capable de toucher le public et de répondre à ses centres d’intérêt.

Depuis mon plus jeune âge, le football a été bien plus qu’un simple jeu pour moi ; il a représenté une véritable source de plaisir et de divertissement. Mon premier souvenir marquant remonte à la Coupe du monde 1998. Avec le temps, cette passion s’est transformée en métier, marquant le début de mon parcours dans la création de contenu sportif.

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant que rédacteur sportif sur plusieurs plateformes arabes. J’ai travaillé pour le journal et le site « Al-Tahrir » de 2016 à 2020, ainsi que pour le site « Al-Fursan » durant la même période, en plus d’une courte expérience sur le site « Dardasha » en 2017. Depuis 2020, je travaille comme rédacteur sportif pour le site « Kooora », où je couvre les grandes compétitions et les principaux événements sportifs aux niveaux local, continental et international.

Mon histoire avec le football

Parmi les joueurs qui m’ont le plus inspiré dans mon parcours figurent l’Argentin Gabriel Batistuta, le Français Zinedine Zidane, le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que l’Égyptien Mohamed Salah.

De nombreuses expériences ont façonné mon amour pour le football, notamment ma déception après l’élimination de l’Argentine dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2002, ainsi que ma grande tristesse face à l’absence de l’Égypte à la Coupe du monde 2010.

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