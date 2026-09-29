Le Real Madrid dans le viseur : l'AS Rome présente officiellement ses excuses à Messi

L'AS Roma a publié un communiqué dans lequel elle confirme que Paulo Dybala et Nahuel Molina ne se rendront pas en Argentine pour assister à la cérémonie d'adieu de Lionel Messi, et ce trois jours après l'apparition des premières informations faisant état de ce refus.

Le club a indiqué, sur son site officiel, que les deux joueurs « n'assisteront pas au match entre l'Argentine et le Bénin le 6 octobre », tout en reconnaissant ce que représente cet événement pour eux.

Et d'ajouter : « Le club est conscient de l'importance de cet événement pour les deux joueurs, qui entretiennent une relation étroite avec Lionel Messi et faisaient partie, à ses côtés, de l'équipe d'Argentine sacrée championne du monde en 2022. »

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Il a été démenti que cette décision ait été prise pour des raisons disciplinaires, le club de la capitale italienne précisant qu'elle intervenait « pour des raisons sportives et logistiques, compte tenu de la longueur du voyage transcontinental et de la proximité des prochains matches compétitifs du club ».

L'équipe de l'entraîneur Gian Piero Gasperini affrontera le Como le dimanche 11 octobre en Serie A, avant un match de Ligue des champions face au Real Madrid le mercredi 14 du même mois.

Parmi les raisons ayant poussé le club italien à prendre cette décision figure le fait que les deux joueurs ne participeraient pas au match en question, puisque « Dybala n'a pas été convoqué, tandis que Molina purge la moitié de sa suspension internationale de sept matches, qui lui a été infligée après la finale de la Coupe du monde 2026 », selon le site Football Italia.

L'AS Roma a conclu son communiqué en affirmant qu'il n'y avait eu aucune intention de manquer de respect, déclarant : « L'AS Roma voue le plus grand respect à Lionel Messi et à sa carrière exceptionnelle, et lui souhaite, ainsi qu'à la Fédération argentine de football, une soirée tout à fait particulière. »