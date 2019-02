Le Real Madrid atteint les 1000 jours comme champion d'Europe

Le Real Madrid a remporté trois Ligue des champions consécutives. Une domination inédite depuis 40 ans et le triplé du Bayern Munich (1974-1976).

Quelques jours après la défaite inattendue en Liga contre Gérone (1-2) le week-end dernier, ce vendredi est un jour spécial pour le Real Madrid. Les Merengue atteignent en effet la barre des 1000 jours consécutifs en tant que champions d'Europe ! Une date symbolique, mais très significative. Le reflet parfait de ce que les Merengue aiment appeler une authentique dynastie sur le Vieux Continent. Depuis le 28 mai 2016 et leur 11e titre lors de la finale de Milan contre l'Atlético, personne n'est parvenu à détrôner le géant espagnol, qui a depuis remporté la compétition en 2017 et 2018.

Au total, ce ne sont pas moins de 12 confrontations à élimination directe consécutives remportées dans la plus importante compétition de clubs : Roma, Wolfsburg, Manchester City et Atlético en 2016 ; Naples, Bayern Munich, Atlético, Juventus en 2017 ; PSG, Juventus, Bayern et Liverpool en 2018. La dernière équipe à avoir éliminé les Espagnols reste la Juve, lors des demi-finales de l'édition 2015, il y a près de quatre ans.

Un homme se retrouve au premier plan dans ces trois victoires consécutives des Madrilènes : Zinédine Zidane. L'entraîneur français a été propulsé sur le banc en janvier 2016 avant de quitter le club l'été dernier sans avoir été éliminé une seule fois en Ligue des champions. Il n'aura pas été au bout de ces 1000 jours, mais il ne fait aucun doute qu'il est l'un des grands artisans de ce succès.

Aux côtés de Zidane figurent d'autres triples "millenials", les seuls joueurs qui sont toujours au club et ont connu les trois épopées couronnées de succès avec les Merengue : Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Dani Carvajal, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco Alarcón, Gareth Bale, Lucas Vázquez et Karim Benzema. La colonne vertébrale de ce Real Madrid historique. D'autres, comme Kiko Casilla, Cristiano Ronaldo et Mateo Kovacic étaient des trois titres, mais ont quitté le club avant les 1000 jours.

Le Real Madrid est le premier club à remporter trois Ligues des champions consécutives depuis la nouvelle appellation de la compétition. Avant cela, seuls le Bayern (1973-1976), l'Ajax (1970-1973) et le Real lui-même (1955-1960) étaient parvenus à réaliser le triplé (ou plus). Cela faisait donc quarante ans qu'aucun club ne pouvait se targuer d'avoir dominé ainsi l'Europe, comme le fait actuellement ce Real Madrid "millénaire".