El Real Madrid cumple 1000 días como vigente campeón de Europa

El club blanco fue el primero en conquistar tres Champions League consecutivas. Un dominio dinástico que no se veía desde hace 40 años

Aún escuece la inesperada derrota ante el Girona del pasado domingo en La Liga, sin embargo este viernes es un día especial para el Real Madrid. Y es que cumple 1000 días como vigente campeón de Europa. Un aniversario simbólico, sin tarta ni velas que soplar, pero muy significativo. Y es que no deja de ser el reflejo perfecto de lo que en el club blanco gustan llamar una auténtica dinastía en Europa. Desde que el 28 de mayo de 2016 ganasen la Duodécima Champions League en la final de Milán ante el Atlético, nadie ha sido capaz de doblegar al gigante español, que conquistó los títulos de campeón en 2017 y en 2018 también.

En total, son nada menos que doce eliminatorias consecutivas solventadas en la competición más importante de clubes: Roma, Wolfsburgo, Manchester City y Atlético en la final de Milán de 2016; Nápoles, Bayern, Atlético y Juventus en la final de Cardiff de 2017; PSG, Juventus, Bayern Múnich y Liverpool en la final de Kiev de 2018. El último club que dejó al Real Madrid en la cuneta fue la Juventus, en la semifinal de 2015, celebrada a mediados de mayo, hace ya casi cuatro años.

Se da la circunstancia de que hay un mismo protagonista principal en todas estas tres ediciones en las que el Real Madrid se proclamó campeón de Europa de manera consecutiva: Zinedine Zidane. El técnico francés aterrizó en el banquillo blanco en enero de 2016 y se marchó del club el pasado verano sin haber caído una sola vez en la Champions League. No habrá cumplido íntegramente los mil días como campeón de Europa, pero no cabe duda de que es uno de los grandes artífices de este aniversario tan particular.

Al lado de Zidane figuran otros trece ‘millenials’ en la plantilla blanca. Los únicos trece jugadores que aún siguen en nómina y han cumplido con todos y cada uno de los mil días como vigente campeón: Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Dani Carvajal, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Isco Alarcón, Gareth Bale, Lucas Vázquez y Karim Benzema. La columna vertebral de este Real Madrid histórico. Asimismo, hay otros como Kiko Casilla, Cristiano Ronaldo o Mateo Kovacic, que sí conquistaron las tres ‘Orejonas’, pero han abandonado el club blanco antes de alcanzar los mil días.

El Real Madrid es el primer club que conquista tres Champions League seguidas en la historia desde la nueva denominación del campeonato. Antes, sólo el Bayern (1973-76), el Ajax (1970-73), y el propio Real Madrid (1955-60) habían logrado semejante hito de encadenar tantas (o más) Copas de Europa seguidas. Hacía cuarenta años que ningún club podía presumir de semejante dominio en el Viejo Continente como ahora este Real Madrid ‘milenario’.