Un rapport de presse a affirmé ce lundi que le Français Michael Olise a suscité une vive inquiétude au Bayern Munich au cours des derniers jours.

Olise est lié au Bayern Munich par un contrat courant jusqu'à l'été 2029, mais le club souhaite prolonger cet engagement alors que plusieurs clubs désirent le recruter, le Real Madrid en tête.

Et ce, malgré les assurances des dirigeants du Bayern Munich affirmant qu'Olise n'est pas à vendre et que toutes les tentatives du Real Madrid pour le recruter échoueront.

Selon le journal allemand « Bild », le Bayern Munich s'inquiète au sujet d'Olise, car le club n'est pas totalement convaincu de la volonté du joueur français de prolonger son contrat, en particulier avec sa demande d'y inclure une clause libératoire.

La position du Bayern est claire : il ne lui accordera pas de délai au-delà de l'été prochain pour prendre sa décision, estimant que le joueur français n'est pas déterminé à prolonger.