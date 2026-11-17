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Le prochain mercato hivernal pourrait marquer un tournant dans la carrière de l'une des stars du FC Barcelone. Son avenir est désormais incertain, alors que son rôle ne cesse de se réduire dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick et que les signes d'un possible départ du Camp Nou se multiplient.

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Alors que plusieurs clubs européens guettent l'occasion de recruter Alejandro Balde, le Paris Saint-Germain s'est invité parmi les prétendants du joueur. Il rejoint ainsi une liste comprenant des clubs italiens et anglais, ainsi que Monaco, dans une course qui pourrait connaître des rebondissements dans les semaines à venir.

Comme l'a révélé le site français « Foot Mercato », le Paris Saint-Germain s'intéresse à Balde, âgé de 23 ans. Le club de la capitale cherche en effet à renforcer son effectif lors du mercato hivernal.

Cette information intervient alors que des rapports évoquent une possible offensive parisienne en janvier pour recruter un nouveau gardien. Le nom de Gregor Kobel, portier du Borussia Dortmund, est d'ailleurs associé au club français.

Le dossier Balde semble toutefois plus complexe. De nombreux clubs suivent sa situation, et le Barça entend tirer profit financièrement de son départ, surtout s'il parvient à trouver une formule lui garantissant une contrepartie convenable sans s'engager dans de longues négociations.

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La Juventus envisage un prêt de Balde

En Italie, la Juventus étudie sérieusement la possibilité de s'attacher les services du latéral espagnol. Le club envisage de le recruter sous forme de prêt, assorti d'une clause lui accordant une option d'achat en fin de saison.

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Le montant que le Barça espère obtenir pour céder le joueur est estimé à au moins 40 millions d'euros. Ce chiffre pourrait servir de base aux négociations entre les deux parties.

Parmi les scénarios envisagés figure une option d'achat de 40 millions d'euros, qui deviendrait obligatoire en cas de qualification de la Juventus pour la Ligue des champions la saison prochaine.

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Cette formule semble convenir aux deux parties. Elle permettrait au club italien de différer le versement d'une somme importante, tandis que le Barça aurait l'occasion de s'assurer un retour économique conséquent en fin de saison, à condition que les conditions de l'accord soient remplies.

Mendes active ses contacts, l'AC Milan et la Roma dans la course

La Juventus n'est pas seule sur ce dossier. L'agent portugais Jorge Mendes a entamé des démarches pour trouver une destination adaptée à Balde, en s'appuyant sur ses solides relations avec plusieurs clubs italiens.

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Lors du dernier mercato estival, Mendes avait proposé le joueur à l'AC Milan et à la Roma, qui continuent de suivre sa situation. Les deux clubs pourraient ainsi disposer d'un avantage dans la course à sa signature, d'autant qu'ils entretiennent de bonnes relations avec l'agent portugais.

Les chances de la Roma paraissent néanmoins plus minces à l'heure actuelle. Le club estime en effet que le salaire du joueur constitue un obstacle à la conclusion de l'opération, à moins que Balde n'accepte de revoir ses prétentions salariales à la baisse ou que le Barça ne prenne en charge une partie de son salaire pendant la durée du prêt.

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Monaco à l'affût, le Barça prêt à vendre

Loin de l'Italie, Monaco continue de suivre la situation du latéral espagnol, dont le nom a été associé au club de la Principauté ces derniers temps. Dans le même temps, les doutes grandissent quant à sa capacité à retrouver une place de titulaire dans le projet de Flick.

De son côté, le Barça voit dans le départ de Balde une occasion de dégager des ressources financières qui pourraient être réinvesties pour renforcer d'autres postes, surtout si la direction parvient à un accord garantissant un retour convenable sur l'opération.

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À l'approche de l'ouverture du mercato hivernal, toutes les options semblent ouvertes pour le joueur espagnol, qui pourrait vivre une nouvelle expérience loin du Camp Nou. La lutte pour s'attacher ses services s'est en effet transformée en bataille entre le Paris Saint-Germain, la Juventus, l'AC Milan, la Roma et Monaco.