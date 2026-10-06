Le joueur du Barça, prêté au championnat danois, s'accroche à son rêve de revenir au Barça à l'avenir, malgré l'opportunité qui lui est offerte de jouer comme titulaire cette saison.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Diego Kochen (20 ans) met à profit son passage au Danemark pour faire progresser sa carrière footballistique. En effet, le gardien de but américain, formé à l'académie de La Masia, est devenu un joueur titulaire au sein de l'équipe de Lyngby, et il a déjà disputé 810 minutes en première division danoise, étant titulaire lors des neuf rencontres que l'équipe a jouées jusqu'à présent.

L'équipe danoise occupe actuellement la dixième place avec sept points, mais sa situation n'empêche pas Kochen d'acquérir notoriété et expérience. Garantir une continuité était l'un des principaux objectifs de son prêt, et il y parvient jusqu'ici.

Malgré un temps de jeu régulier, le gardien de 20 ans n'a pas renoncé à son désir de revenir à Barcelone. Son passage à l'académie de La Masia et ses entraînements avec l'équipe première l'ont profondément marqué, au point qu'un retour au Barça reste l'un de ses plus grands rêves.

Prochains matchs BAR LaLiga 12:30 GET

Il a déclaré : « Je suis actuellement prêté à Lyngby, et je veux rivaliser au plus haut niveau et donner le meilleur de moi-même pour ce club. Mais j'appartiens à Barcelone, donc y revenir est le rêve de tout enfant. »

Kochen a rejoint Barcelone en 2019 et a gravi les échelons jusqu'à atteindre l'équipe première, mais il n'a disputé aucun match officiel. Il a toutefois eu l'occasion de s'entraîner avec certaines des plus grandes stars de l'équipe.

Parmi les joueurs avec lesquels il s'est entraîné figurent Lamine Yamal, Raphinha, Pedri et Lewandowski. Il a commenté à ce sujet : « C'est formidable d'être entouré de joueurs de ce niveau. »

Il garde également des souvenirs inoubliables des célébrations du sacre en Liga dans les rues de Barcelone, ajoutant : « C'était incroyable de voir toute la ville célébrer cet événement. »

Sa progression ne se limite pas au niveau des clubs, puisque Kochen a déjà joué avec la sélection américaine et continue de gagner en notoriété avec l'équipe nationale de son pays.

Le gardien aborde cette nouvelle étape avec un esprit clair et sans se soucier de son jeune âge, puisqu'il a affirmé : « Lorsque tu foules la pelouse, l'âge s'efface. »

Le défi consiste désormais à maintenir son niveau remarquable à Lyngby, à continuer à engranger du temps de jeu et à poursuivre sa progression. Dans le même temps, son désir de revenir à Barcelone reste une option envisageable, bien que le club catalan dispose de gardiens de grande envergure, qui compliquent sa quête d'une opportunité.