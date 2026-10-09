Le directeur du Bayern Munich : nous ne subissons aucune pression dans le dossier Olise

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé qu'il n'existait aucune pression de temps dans le dossier de la prolongation de contrat de la star de l'équipe, Michael Olise, estimant que l'ailier français se sentait très à l'aise au sein du club bavarois.

Interrogé sur l'avenir d'Olise et sur l'éventualité que des discussions préliminaires concernant son contrat aient déjà commencé, Freund a déclaré : « Michael a connu une progression impressionnante avec nous, et il figure actuellement parmi les meilleurs joueurs du monde. »

Il a poursuivi : « Nous sommes extrêmement heureux qu'il joue pour nous. Il est lié par un contrat jusqu'en 2029, il n'y a donc aucune pression. »

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Le directeur sportif du club bavarois a ajouté : « Il (Olise) se sent extrêmement à l'aise au Bayern Munich, et nous sommes toujours en contact avec lui. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune pression de temps. »

Freund n'a ni confirmé ni démenti l'ouverture de discussions pour une prolongation.

Des informations évoquent des négociations précoces

Les déclarations de Freund interviennent après un reportage de la chaîne « Sky Sport - Allemagne », qui a indiqué que le Bayern avait entamé des discussions exploratoires avec Olise en vue de prolonger son contrat, le joueur devant alors devenir le mieux payé de l'équipe, devant Jamal Musiala.

Selon ce même reportage, le Real Madrid considère que le maintien du joueur au Bayern est une hypothèse probable. Le contrat actuel d'Olise ne comporte pas de clause libératoire.

Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, s'était pour sa part dit confiant quant au maintien d'Olise, ajoutant dans des déclarations au site « ran.de » qu'il espérait que Harry Kane prolonge son contrat prochainement, « et que Michael soit le suivant ».



