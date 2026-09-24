Le défenseur de Leipzig choisit Barcelone au détriment de la Premier League

Le nom du Français Castello Lukeba, défenseur de Leipzig, revient au premier plan des préoccupations du FC Barcelone.

Le journal Sport a rapporté que Lukeba serait prêt à donner son accord pour un transfert au Barça, si le club catalan se mettait en mouvement pour l'engager lors du prochain mercato hivernal ou à l'été 2027.

L'expert du marché des transferts, Ekrem Konur, a confirmé que le Barça continue de surveiller le défenseur français gaucher, que l'entraîneur Hansi Flick dispose de bons rapports à son sujet et qu'il semble convaincu de sa capacité à s'adapter au style de jeu du Barça. Lukeba donnerait par ailleurs la priorité à tout intérêt du Barça, au détriment des clubs de Premier League, qui se sont déjà renseignés sur lui l'été dernier.

La direction sportive du Barça était favorable au renforcement de la ligne défensive lors du dernier mercato, et Deco est allé jusqu'à tenir une réunion avec Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, mais Flick a finalement rejeté l'idée de recruter un défenseur gaucher.

Parmi les défenseurs proposés au Barça figuraient Aymeric Laporte, ainsi que Cristian Romero, qui a fini par rejoindre l'Atlético de Madrid en raison de l'immobilisme du Barça. Le nom de Lukeba était l'un de ceux posés sur la table de la direction, le club s'étant déjà renseigné sur les conditions de son recrutement, sans que les discussions dépassent le stade de la prise de renseignements.

À 23 ans, Lukeba est l'un des défenseurs au plus fort potentiel d'avenir sur le marché des transferts, et le Barça sait pertinemment que son recrutement serait une opération importante pour le présent comme pour l'avenir.

Aujourd'hui, avec la blessure de Christensen, le Barça étudie les options disponibles, même si l'idée est de ne procéder à aucun recrutement supplémentaire en janvier, à moins que le club ne parvienne à conclure une grosse vente, le mercato hivernal étant habituellement difficile.

Ekrem Konur précise que Leipzig pourrait être disposé à laisser partir Lukeba pour un montant proche de 65 millions d'euros, même si la somme pourrait être inférieure, le joueur étant désormais très déterminé à mettre un terme à son passage en Bundesliga.

Lukeba se distingue par une grande puissance physique et une grande vitesse, ainsi que par ses bonnes qualités dans la relance depuis l'arrière. Le défenseur est passé par les catégories de jeunes de l'Olympique Lyonnais, avant d'être recruté par Leipzig alors qu'il n'avait que 20 ans pour 30 millions d'euros, et depuis lors, il a su se forger une solide réputation.

Sur le plan international, Lukeba est devenu un joueur incontournable avec l'équipe de France, mais il a manqué la première liste de l'entraîneur Zinédine Zidane en raison de certains problèmes musculaires, même si le nouveau sélectionneur a fait savoir qu'il comptait sur lui pour l'avenir.

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