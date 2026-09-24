Les débuts de Xavi Hernández comme sélectionneur des Pays-Bas ont rapporté un point. Les Oranje ont fait match nul 1-1 contre l’Allemagne en Ligue des nations, où Jürgen Klopp effectuait lui aussi sa première sur le banc en tant que sélectionneur. Felix Nmecha a semblé mettre les visiteurs sur la voie de la victoire grâce à son but en première période, mais dans les dernières secondes du temps additionnel, Cody Gakpo a égalisé après une somptueuse passe décisive du débutant Ruben van Bommel.

Xavi a choisi Quinten Timber à la Johan Cruijff ArenA, le milieu ayant été préféré à Joey Veerman. Côté allemand, Klopp a procédé à sept changements par rapport au dernier match de Coupe du monde et a notamment titularisé le débutant Philipp Treu ; Jamal Musiala a déclaré forfait juste avant le coup d’envoi et a été remplacé par Nadiem Amiri.

L’Allemagne a démarré de manière menaçante et Virgil van Dijk a dû intervenir dès l’entame pour empêcher Karim Adeyemi de se procurer une occasion. Les Oranje sont ensuite mieux entrés dans leur match et se sont manifestés pour la première fois devant le but allemand par l’intermédiaire de Summerville et Timber, même si leurs tentatives n’ont pas encore réellement mis en danger l’adversaire.

Après douze minutes, les Pays-Bas ont cru ouvrir le score. Van Dijk a marqué de la tête sur corner, mais la VAR a appelé l’arbitre Alejandro Hernández à revoir l’action à l’écran, Brobbey ayant supposément gêné le gardien Ter Stegen. Le but a ensuite été refusé, et le score est donc resté à 0-0.

À la moitié de la première période, Timber et Jan Paul van Hecke ont écopé d’un carton jaune, avant que l’Allemagne ne soit confrontée à un coup dur sur blessure. Kai Havertz a dû céder sa place après une demi-heure de jeu à la suite d’un coup au genou reçu de Timber et a été remplacé par Younes Ebnoutalib, qui a testé Verbruggen peu après son entrée avec une tentative au premier poteau.

Peu après, les Oranje ont eux aussi été touchés par les blessures. Brobbey s’est écroulé avec une blessure musculaire et, alors que l’attaquant était au sol, l’Allemagne a frappé : à la 32e minute, Nmecha s’est trouvé au bon endroit dans la surface de réparation et a inscrit le 0-1. Brobbey n’a pas pu continuer et a été remplacé par Mexx Meerdink, qui a ainsi fait ses débuts avec la sélection néerlandaise.

Avant la pause, les Oranje ont échappé à un retard plus lourd quand Adeyemi a tiré au-dessus devant le but vide, sur une énorme occasion. De l’autre côté, Summerville a eu une belle opportunité d’égaliser après un centre de Denzel Dumfries, mais sa tête a manqué de puissance, tandis que Ter Stegen a ensuite empêché à la fois Gakpo et Micky van de Ven de marquer.

Après la pause, les Pays-Bas ont mis l’Allemagne sous une pression de plus en plus forte et Xavi a lancé Joey Veerman à la place de Timber. Les Oranje sont ensuite montés en puissance. Dumfries s’est heurté à Ter Stegen après un joli travail préparatoire de Meerdink, avant que le débutant lui-même ne passe deux fois tout près de l’égalisation : d’abord en se jetant sans pouvoir reprendre un centre ras de terre de Dumfries, puis en frappant depuis un angle difficile, via Ter Stegen, sur le poteau.

Dans la phase finale, Ruben van Bommel a pu faire ses débuts avec la sélection néerlandaise, tandis que son coéquipier au PSV Guus Til est lui aussi entré en jeu. L’Allemagne semblait malgré tout se diriger vers la victoire, jusqu’à ce que Van Bommel se distingue à la 92e minute. Le joueur du PSV a subtilisé le ballon à Serge Gnabry avant de délivrer de l’extérieur du pied droit un centre somptueux pour Gakpo, qui a repris le ballon de volée pour le 1-1.

Til a encore eu une énorme occasion de la tête pour donner la victoire aux siens, mais a manqué le cadre. Les Oranje ont ainsi arraché in extremis le nul pour éviter la défaite, et la première sélection de Xavi et Klopp comme sélectionneurs s’est donc achevée sur un match nul.