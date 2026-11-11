Le contrat touche à sa fin : Liverpool tranche sur l'avenir de Van Dijk

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La direction de Liverpool a tranché sa position concernant une éventuelle prolongation du contrat du capitaine de l'équipe première, le Néerlandais Virgil van Dijk, dont le contrat expire à l'issue de la saison en cours.

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Van Dijk est âgé de 35 ans et, à quelques mois de l'expiration de son contrat et en l'absence d'un accord concernant une prolongation, les doutes se sont accrus autour de l'avenir de la star néerlandaise à Liverpool.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Andoni Iraola, l'actuel entraîneur de Liverpool, et les membres du conseil d'administration du club estiment que l'équipe a encore besoin de son capitaine. »

Iraola a exprimé sa grande satisfaction quant à ce que Van Dijk apporte au vestiaire de Liverpool, lui dont les performances sur le terrain demeurent de très haut niveau.

De plus, le capitaine de l'équipe des Pays-Bas a disputé l'intégralité des minutes des matches de la saison en cours en Premier League, après les dix premières journées.

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Liverpool devrait soumettre à Van Dijk, dans les prochains jours, une offre de prolongation de son contrat avec le club anglais.

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Van Dijk, qui manquera les deux matches de la Ligue des nations de l'UEFA contre la Grèce (vendredi à Amsterdam) et l'Allemagne (lundi à Berlin) en raison d'une gêne physique, s'est exprimé sur son avenir ces dernières heures et a déclaré au sujet de l'éventuelle prolongation de son contrat : « On verra. Je ne suis pas inquiet. »

Le défenseur central a précisé qu'il n'y avait actuellement aucune nouvelle concernant la prolongation de son contrat.

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Et Van Dijk d'ajouter : « Mais cela ne signifie pas qu'il y ait une quelconque pression ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux continuer à jouer et à poursuivre ce que je fais. On verra ce que la saison nous réservera. J'ai passé jusqu'ici des moments formidables avec Liverpool. Si cette situation se poursuit, c'est parfait. Et si elle ne se poursuit pas, je rejoindrai un autre club. »

Van Dijk a rejoint Liverpool, alors entraîné par Jürgen Klopp, en janvier 2018 en provenance de Southampton, qui a perçu 84,65 millions d'euros dans le cadre de la transaction.

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En tant que joueur de Liverpool, il a remporté tous les titres possibles, dont la Ligue des champions de l'UEFA et deux titres de Premier League, et il porte le brassard de capitaine des Reds depuis 2023, après le départ de Jordan Henderson.

Une mauvaise surprise

L'Espagnol Xavi Hernández, le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas, a reçu un coup dur avant la conclusion du parcours de son équipe en phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, après la confirmation de l'absence du capitaine Virgil van Dijk et de l'attaquant Brian Brobbey pour les deux prochaines rencontres en raison d'un manque de préparation physique.

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La Fédération néerlandaise de football a annoncé, lundi, la non-convocation du duo, en vue des rencontres contre la Grèce et l'Allemagne, dans le cadre des deux dernières journées de la compétition du groupe 1.

L'absence de Van Dijk survient malgré sa participation à la victoire de Liverpool sur Crystal Palace sur le score de 3-1, dimanche, et malgré le fait qu'il ait continué à jouer l'intégralité des minutes des matches de son équipe en Premier League cette saison, mais la Fédération néerlandaise a confirmé qu'il n'était pas apte à participer sur le plan international.

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La rencontre contre la Serbie, qui s'était soldée par une victoire des Pays-Bas 2-1 en octobre dernier, constituait la 100e sélection internationale dans la carrière du défenseur de Liverpool, dont l'absence représente une perte importante pour la sélection, compte tenu de son rôle de leader et de son importance dans l'arrière-garde.