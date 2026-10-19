Un rapport de presse espagnol a révélé, ce lundi, que Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, est confronté à un gros problème avant la rencontre face à Stuttgart, demain, en Ligue des champions.

Le journal "Sport" indique que Diego Simeone a entamé la saison en souffrant de problèmes dans le dernier tiers offensif, ayant du mal à trouver de la stabilité ou des solutions offensives ; une situation qui l'a même contraint à "sacrifier" le joueur Lookman.

Aujourd'hui, alors que l'équipe commence à afficher de belles performances, le technicien argentin fait face à un nouveau contretemps, cette fois dans sa ligne défensive.

La blessure de "Cuti" Romero, écarté de la liste de l'équipe pour la rencontre contre Stuttgart en Ligue des champions, oblige l'Atlético à réorganiser ses cartes défensives, et ce au moment où s'annonce une série de matches décisifs.

Jusqu'à présent, il était évident que le quatuor défensif composé de Grimaldo, Hancko, Romero et Pubill avait la confiance de Simeone. Lorsqu'il procédait à une rotation dans sa charnière, il se concentrait généralement sur les postes de latéraux, laissant Pubill au repos sur le côté droit en alignant Marcos Llorente, ou Grimaldo sur le côté gauche en misant sur Dani Martínez.

En Allemagne, Simeone sera donc privé de son compatriote, qui s'est imposé comme un leader central de sa ligne défensive.

L'ancien joueur de Tottenham s'est blessé lors d'un match difficile face à l'Espanyol, tranché en faveur de son équipe grâce à un but d'Álex Baena dans les derniers instants.

Romero, qui souffre d'une élongation musculaire et sera éloigné des terrains pendant une dizaine de jours, s'était illustré auparavant au stade "Mendizorroza", où il avait inscrit le but de la victoire contre le Deportivo Alavés dans les dernières minutes.

Son absence ne se limitera pas à la seule échéance européenne, même si elle ne devrait pas trop se prolonger : le défenseur argentin manquera également la rencontre prévue samedi prochain au stade "Metropolitano" contre le Deportivo La Corogne, mais il est attendu de retour une semaine plus tard, lors du match qui se déroulera au stade "Ciutat de València", à condition que sa récupération se déroule bien.

Dans tous les cas, l'Atlético n'a pas l'intention de précipiter le retour du joueur ni de prendre des risques inutiles avec lui, car il constitue l'un des éléments les plus importants de l'équipe. L'objectif est que l'Argentin soit pleinement disponible pour deux rencontres extrêmement difficiles qui attendent les "Rojiblancos" : face au Bayern Munich en Ligue des champions (3 novembre), et contre Barcelone en Liga (8 novembre).

Ces deux matches revêtent une importance capitale, et Cuti espère être disponible pour y participer, afin d'aider l'équipe à surmonter une semaine qui sera décisive pour ses ambitions.