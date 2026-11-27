Partager Suivez GOAL sur Google

Le Bayern Munich a pris les devants pour remporter la course à la signature de Nicolò Tresoldi, l'un des attaquants en devenir les plus en vue du football européen, également suivi par la direction du Barça. Le club allemand a déjà entamé ses premières démarches, tandis que le club catalan se contente toujours de suivre l'évolution du joueur.

Publicité

Le journaliste Christian Falk a révélé ce vendredi, dans les colonnes de « Bild », que le Bayern Munich avait pris de premiers contacts avec l'entourage de l'attaquant du Club Bruges.

« Nicolò Tresoldi figure sur la liste du Bayern Munich, et des discussions ont lieu avec l'entourage du joueur », a déclaré Falk.

Tresoldi faisait partie des noms très appréciés par Nils Schmadtke, responsable de la détection des talents au Bayern Munich, qui quittera le club en janvier prochain.

Le départ de Schmadtke n'aura toutefois aucune incidence sur l'intérêt du club bavarois pour l'attaquant, qu'il considère comme un investissement prometteur pour l'avenir, sachant que l'opération vise l'été 2027.

Publicité Publicité

Le Club Bruges n'a pas l'intention de se séparer de sa principale arme offensive en milieu de saison, et le Bayern Munich ne semble pas non plus pressé de boucler le dossier.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Le Barça en observation

De son côté, le Barça n'a montré jusqu'ici aucun signe d'une volonté d'accélérer dans ce dossier.

Selon le quotidien belge « Het Nieuwsblad », le club catalan a envoyé ses recruteurs au match Club Bruges-Liverpool en Ligue des champions afin de suivre de près les performances de Tresoldi.

Publicité

L'AC Milan et le Bayern Munich suivent eux aussi avec beaucoup d'attention l'évolution du jeune attaquant.

Âgé de 22 ans, Tresoldi a inscrit 16 buts en 19 matchs disputés cette saison, dont 5 en Ligue des champions.

Publicité

Son efficacité devant le but, ses qualités physiques et sa grande marge de progression en ont fait l'un des attaquants en devenir les plus convoités du continent européen.

Un transfert pour financer le nouveau stade

L'aspect financier pourrait constituer le principal obstacle pour le Barça : selon la presse belge, la direction du Club Bruges espère obtenir entre 60 et 70 millions d'euros pour le laisser partir.

Publicité

Le club belge avait recruté Tresoldi en provenance de Hanovre pour seulement 7,5 millions d'euros à l'été 2025, et le joueur est sous contrat jusqu'en 2029.

Le Club Bruges avait déjà repoussé une offre de 35 millions d'euros de la Roma l'été dernier, et le club compte consacrer une grande partie des recettes de ses futurs transferts au financement de la construction de son nouveau stade.

Publicité

Le Bayern Munich a compris que la concurrence croissante autour de l'attaquant l'obligeait à se manifester bien avant la période de transferts visée.

Le Barça, lui, en est toujours au stade de l'observation, sans qu'aucun contact avec l'entourage du joueur ni aucune négociation avec le Club Bruges n'ait été dévoilé.

Publicité

Des contacts avaient bien eu lieu l'été dernier, mais ils ont coïncidé avec de nombreux doutes au sein du club catalan, ce qui a entraîné le gel du dossier.

Avec un prix de plus en plus élevé et une concurrence de plus en plus vive, un transfert de Tresoldi au Barça semble désormais quasiment impossible.