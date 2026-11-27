Le journaliste Christian Falk a révélé ce vendredi, dans les colonnes de « Bild », que le Bayern Munich avait pris de premiers contacts avec l'entourage de l'attaquant du Club Bruges.
« Nicolò Tresoldi figure sur la liste du Bayern Munich, et des discussions ont lieu avec l'entourage du joueur », a déclaré Falk.
Tresoldi faisait partie des noms très appréciés par Nils Schmadtke, responsable de la détection des talents au Bayern Munich, qui quittera le club en janvier prochain.
Le départ de Schmadtke n'aura toutefois aucune incidence sur l'intérêt du club bavarois pour l'attaquant, qu'il considère comme un investissement prometteur pour l'avenir, sachant que l'opération vise l'été 2027.
Le Club Bruges n'a pas l'intention de se séparer de sa principale arme offensive en milieu de saison, et le Bayern Munich ne semble pas non plus pressé de boucler le dossier.
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Le Barça en observation
De son côté, le Barça n'a montré jusqu'ici aucun signe d'une volonté d'accélérer dans ce dossier.
Selon le quotidien belge « Het Nieuwsblad », le club catalan a envoyé ses recruteurs au match Club Bruges-Liverpool en Ligue des champions afin de suivre de près les performances de Tresoldi.
L'AC Milan et le Bayern Munich suivent eux aussi avec beaucoup d'attention l'évolution du jeune attaquant.
Âgé de 22 ans, Tresoldi a inscrit 16 buts en 19 matchs disputés cette saison, dont 5 en Ligue des champions.
Son efficacité devant le but, ses qualités physiques et sa grande marge de progression en ont fait l'un des attaquants en devenir les plus convoités du continent européen.
Un transfert pour financer le nouveau stade
L'aspect financier pourrait constituer le principal obstacle pour le Barça : selon la presse belge, la direction du Club Bruges espère obtenir entre 60 et 70 millions d'euros pour le laisser partir.
Le club belge avait recruté Tresoldi en provenance de Hanovre pour seulement 7,5 millions d'euros à l'été 2025, et le joueur est sous contrat jusqu'en 2029.
Le Club Bruges avait déjà repoussé une offre de 35 millions d'euros de la Roma l'été dernier, et le club compte consacrer une grande partie des recettes de ses futurs transferts au financement de la construction de son nouveau stade.
Le Bayern Munich a compris que la concurrence croissante autour de l'attaquant l'obligeait à se manifester bien avant la période de transferts visée.
Le Barça, lui, en est toujours au stade de l'observation, sans qu'aucun contact avec l'entourage du joueur ni aucune négociation avec le Club Bruges n'ait été dévoilé.
Des contacts avaient bien eu lieu l'été dernier, mais ils ont coïncidé avec de nombreux doutes au sein du club catalan, ce qui a entraîné le gel du dossier.
Avec un prix de plus en plus élevé et une concurrence de plus en plus vive, un transfert de Tresoldi au Barça semble désormais quasiment impossible.