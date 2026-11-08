JJ Gabriel a entamé le compte à rebours avant l'annonce officielle de son transfert au Real Madrid. Il s'agit d'un coup clair sur le marché des transferts, bien qu'à un prix astronomique, puisque des sources proches de l'opération estiment que le recrutement de ce milieu de terrain, âgé de 16 ans, nécessitera de débourser une somme proche de 15 millions d'euros, selon le journal catalan « Sport ».

Le Real Madrid voulait s'attacher les services de Gabriel à tout prix, et l'accord entre les deux parties est considéré comme acquis au Barça depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard si Deco et l'agent du joueur anglais, Ali Barat, entretiennent une relation étroite, le directeur sportif du Barça ayant été informé à chaque instant de la vente aux enchères organisée autour de cette opération.

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Selon le journal, Gabriel apparaît aux yeux du Barça comme une future star, mais l'Europe regorge d'un grand nombre de jeunes joueurs susceptibles d'exploser dans un avenir proche à un niveau équivalent ou supérieur. Et d'ajouter : « Au Barça, on affirme que l'on ne commettra pas de folies pour les jeunes joueurs, et l'on évoque la présence de plusieurs talents émergents, comme le jeune Allemand Nico Ilitschevic. »

Ces dernières heures, la presse croate a insisté sur le fait que l'intérêt du Barça pour Nico Ilitschevic « dépasse la simple observation de l'un de ces talents émergents exceptionnels ». Cela est survenu après qu'Adolf Hütter, entraîneur de l'Eintracht Francfort, lui a offert l'opportunité de disputer son tout premier match en Bundesliga, lors des dernières minutes de la rencontre face à Hambourg, juste après avoir fêté ses seize ans, la semaine dernière.

Sa participation n'a duré qu'une dizaine de minutes environ, mais Hütter en a vu assez pour être séduit par le niveau de Nico à l'issue du match. Il a déclaré : « En six ou sept minutes seulement, il a montré bien plus que ce que l'on attendait. Il a été exceptionnel, mais cela ne me surprend pas, car il l'a aussi montré à l'entraînement. »

Qui est Nico Ilitschevic ?

Nico est un milieu offensif classique, capable d'évoluer dans plusieurs zones du milieu de terrain, avec une facilité à atteindre les abords de la surface de réparation, et il possède un pied gauche remarquable, selon « Sport ».

Malgré son jeune âge et une taille qui n'atteint pas 1,80 mètre, il se distingue par sa combativité et sa maturité. C'est un international avec les sélections de jeunes de l'Allemagne, et ce n'est pas un hasard s'il est le neveu d'Ivo Ilitschevic, l'éminent international croate.

La Fédération croate a d'ailleurs déjà pris contact avec Nico et son entourage, afin de préparer une possible intégration à la sélection A.

Des rapports allemands affirment que des recruteurs du Barça, de Manchester City, de Chelsea et, bien sûr, du Bayern Munich suivent de près toute l'évolution de Nico. Le journal « Bild » est allé plus loin, affirmant que le Real Madrid le surveille aussi. Quant à l'Italie, « Sky » a rapporté que l'Inter et le Milan ont également envoyé des émissaires pour suivre de près l'évolution de « la grande pépite allemande ».

Désaccords contractuels

Nico Ilitschevic n'a que 16 ans et a signé avec l'Eintracht un contrat courant jusqu'à ses 18 ans. Comme on le voit, les rumeurs du marché des transferts ont déjà fait grimper la valeur d'un joueur dont le salaire doit être rapidement revu à la hausse. Dans ce contexte, les premiers désaccords entre le joueur et le club n'ont pas tardé à apparaître.

On dit que l'Eintracht a sondé l'entourage du joueur afin d'assurer sa prolongation et d'éviter un départ éventuel sans retour économique important. La réponse du joueur et de sa famille a été positive, mais à la condition d'inclure une clause supplémentaire facilitant une sortie « à un prix raisonnable » si une offre venait de l'un des grands clubs européens.

Et le journal de conclure : « Nico suscite l'admiration du Barça et de nombreux autres grands clubs européens. Le club catalan l'a observé directement et surveille régulièrement son évolution personnelle et footballistique. C'est un autre talent qui s'ajoute à la liste de l'avenir. »