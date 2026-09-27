Le Barça prépare un double coup : deux surprises en janvier

Les manœuvres du Barça pour renforcer son effectif ne s'arrêtent pas, puisque le club a commencé à étudier de nouvelles options au poste de latéral, en profitant du marché des joueurs en fin de contrat, dans un contexte où Hansi Flick et la direction sportive souhaitent rehausser le niveau de concurrence à ce poste sans supporter le coût de transferts colossaux.

Le Barça dispose actuellement de plusieurs options sur les deux côtés, avec la présence d'Eric García, Jules Koundé et João Cancelo sur le flanc droit, tandis qu'Alejandro Balde et Xavi Espart occupent le côté gauche. Toutefois, Flick et la direction du club n'excluent pas des changements futurs, notamment compte tenu de la difficulté à garantir un temps de jeu régulier à tous les éléments.

Le poste de latéral gauche reste un sujet d'intérêt particulier, après que Balde a rencontré quelques difficultés en début de saison. Le Barça avait d'ailleurs cherché à renforcer ce poste durant l'été, et son nom avait été associé à des joueurs comme Alejandro Grimaldo, parti à l'Atlético de Madrid, et l'Italien Andrea Cambiaso, joueur de la Juventus, mais le coût du recrutement de ce dernier a rendu l'opération plus complexe.

Dans ce contexte émerge le nom de David Raum, capitaine de Leipzig et latéral gauche international allemand, dont le contrat avec son club arrive à expiration, ce qui en fait l'un des noms à suivre du côté du Barça, d'autant plus que Flick connaît bien le joueur depuis son passage en Allemagne.

Raum bénéficie d'une expérience internationale et d'un niveau constant, ce qui en fait une option potentielle pour offrir une concurrence solide sur le côté gauche, à un moment où Leipzig tente de le conserver et d'ouvrir des négociations en vue d'une prolongation de contrat.

Le Barça surveille également la situation de Tyrick Mitchell, latéral de Crystal Palace et ancien international anglais, qui se dirige lui aussi vers le marché des transferts libres à la fin de son contrat, devenant ainsi l'une des options disponibles pour le club catalan.

La direction du Barça ne devrait pas agir de manière immédiate, mais le club étudie ces noms en prévision du prochain marché des transferts, d'autant que les joueurs en fin de contrat peuvent négocier et signer par anticipation avec d'autres clubs dès janvier.

Dans le même temps, le Barça attend d'y voir plus clair au sein de son effectif, notamment au niveau des ailiers, avant de prendre de nouvelles décisions en janvier, avec une abondance à certains postes qui pourrait pousser le club à écouter les offres présentées pour certains de ses joueurs.

Durant l'été, le Barça s'était montré disposé à étudier des offres concernant Koundé ou Balde, mais les joueurs ont tenu à poursuivre l'aventure avec l'équipe et à se battre pour leur place, ce qui fait que les mouvements du marché hivernal seront en grande partie liés au nombre d'apparitions, aux blessures et aux besoins de Flick durant la première partie de la saison.