Raphinha, la star du Barça, a passé des examens médicaux ce vendredi matin afin de déterminer l'ampleur et la nature des douleurs ressenties à la cuisse de sa jambe droite.

Raphinha a souffert d'un œdème musculaire à la cuisse de sa jambe droite avec la sélection du Brésil, après avoir disputé l'intégralité du premier match amical, puis la première mi-temps du second match amical de la Seleção, durant la trêve internationale actuelle.

Le journal Sport a indiqué que les examens auxquels Raphinha s'est soumis ont écarté une blessure musculaire plus grave, ce qui rassure l'entraîneur Hansi Flick.

Quant au journal Mundo Deportivo, il a confirmé que le Barça a poussé un soupir de soulagement après les examens de Raphinha, et que le joueur sera présent face à Getafe en Liga, samedi prochain.

Raphinha a passé des examens médicaux à la cité sportive Joan Gamper, et les résultats se sont révélés rassurants.

Au Barça, on avait confiance dans le fait que la blessure n'évoluerait pas vers quelque chose de plus grave, sur la base des informations parvenues au club de la part du joueur lui-même, mais le club catalan attendait qu'il passe des examens médicaux pour s'assurer de son état.

Malgré cela, le staff technique du Barça gérera avec la plus grande prudence le cas de Raphinha au cours de la semaine prochaine, lorsque le Barça reprendra l'entraînement lundi prochain.



