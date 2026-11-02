Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors se révéler très pratique.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

LASK - Slovan Bratislava : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Le match entre le LASK et le Slovan Bratislava débutera le 3 novembre 2026 à 21 h.

LASK - Slovan Bratislava en direct aujourd’hui : où voir le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava sera diffusé en direct sur DAZN. Il sera également disponible en streaming directement sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au LASK et au Slovan Bratislava ?

Le LASK aborde ce duel avec un bilan de quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 à domicile contre le WSG Tirol en Bundesliga autrichienne. Le 5-4 contre Ried en coupe a été particulièrement marquant : il laisse entrevoir la force offensive des joueurs de Linz, mais aussi leurs failles défensives. En Ligue des champions, le LASK a récemment remporté une victoire 3-2 sur le terrain du Sporting CP. Au total, il a inscrit 14 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Le Slovan Bratislava présente lui aussi un bilan de quatre victoires, un match nul et une défaite. Le 4-0 contre l’AS Rome en Ligue des champions a été son seul revers. Depuis, le Slovan a remporté deux matches de championnat consécutifs, le dernier 2-1 sur le terrain du Zeleziarne Podbrezova. Le 2-2 contre le Dukla Banska Bystrica a été sa seule perte de points en championnat. Le Slovan a marqué onze buts et en a encaissé huit lors de ses cinq derniers matches.

LASK - Slovan Bratislava : compositions d’équipe

LASK - Slovan Bratislava : forme

LASK - Slovan Bratislava : bilan des confrontations directes

LASK - Slovan Bratislava : les classements