Laporta renverse la tendance : le Barça retrouve son influence perdue

Le Barça n'est plus ce club assiégé par les crises et dont les positions s'affaiblissaient en dehors du terrain, comme ce fut le cas lors de la saison 2020-2021. Le club catalan a commencé à retrouver progressivement son poids institutionnel et à reconstruire son influence au sein de l'écosystème du football européen, après que son image s'est muée de celle d'un club englué dans les crises à celle d'une institution capable de négocier et d'imposer sa présence à la table des grands du jeu.

Le Barça a retrouvé sa place au sein des cercles de décision du football européen, après des années d'éloignement dues à son attachement au projet de Super Ligue européenne. Après avoir rompu ses liens avec le promoteur du projet, le club a déposé une demande de réintégration à l'Association des clubs européens, anciennement connue sous le nom d'ECA, pour obtenir une approbation à l'unanimité en février 2026.

Et le Barça ne se contente pas d'un simple retour : il prévoit de briguer le poste de vice-président de l'association en 2027, à l'issue d'une série de contacts et de réunions ayant rassemblé le président du club Joan Laporta et plusieurs des principaux responsables du football européen, parmi lesquels Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et Aleksander Čeferin, président de l'Union européenne de football.

L'Association des clubs européens revêt une grande importance, puisqu'elle représente plus de 800 clubs et intervient dans des dossiers décisifs liés aux compétitions, aux dates des matchs, aux règlements financiers, au marché des transferts, aux droits commerciaux et aux politiques régissant le football européen.

Après une période de confrontation avec les institutions du football européen, le Barça est revenu à la table des négociations, retrouvant une part importante de sa présence institutionnelle, selon le journal espagnol Mundo Deportivo.









La fin de la guerre avec la Liga ?

Ce tournant ne s'est pas limité à la relation avec les institutions européennes : il s'est également étendu à la Liga, après des années de tension entre Laporta et Javier Tebas.

La relation entre les deux parties a connu de vifs différends au cours des dernières années, allant parfois jusqu'à des affrontements publics, avant que des signes d'un changement de ton n'apparaissent lors de la cérémonie d'investiture de Laporta pour un second mandat à la présidence du Barça en juillet dernier.

La direction du club a compris que l'amélioration des relations avec la Liga était devenue une nécessité, d'autant que le Barça ne considère plus l'instance comme un adversaire permanent, mais comme un partenaire essentiel dans la gestion des dossiers communs, malgré la persistance de certains points de désaccord.

Flick a remis le Barça sur le devant de la scène

Une grande partie du redressement institutionnel du Barça est liée au grand tournant sportif qu'a connu le club depuis l'arrivée de Hansi Flick au poste d'entraîneur.

Les bons résultats et les titres ont redonné au club son prestige et ont changé la manière dont les institutions sportives considèrent le Barça. Le club n'est plus perçu comme une institution souffrant d'une crise continue, mais comme une puissance sportive disposant de véritables arguments de négociation.

Cela s'est également répercuté sur la relation du club avec la Fédération espagnole de football, les sélections nationales s'appuyant sur plusieurs des meilleurs joueurs du Barça, tels qu'Eric García, Pau Cubarsí et Raphinha, ce qui a conféré au club un poids supplémentaire dans certains dossiers relatifs aux joueurs et aux trêves internationales.









D'une crise financière à une confiance économique

Sur le plan économique, le Barça a également réussi à franchir une étape importante vers le retour de la confiance des institutions et des entreprises, après la crise administrative et financière qui avait jeté une ombre sur le club et soulevé de larges interrogations sur son modèle de gestion.

Pour financer le projet « Espai Barça », le club a été contraint de traiter avec de grandes institutions financières et d'investissement, parmi lesquelles Goldman Sachs et JP Morgan, et de réorganiser plusieurs dossiers financiers complexes.

Malgré la difficulté des conditions et des défis qui ont accompagné le projet, le Barça est parvenu à développer des mécanismes plus efficaces pour faire face à ses engagements financiers, tandis que le projet de rénovation du Spotify Camp Nou s'est transformé en l'un des principaux paris économiques et commerciaux du club.

En septembre dernier, les membres du club ont approuvé un nouveau financement d'un montant de 510 millions d'euros pour achever les travaux de rénovation du stade, une démarche qui reflète l'ampleur du pari placé dans le projet et sa capacité future à ouvrir de nouvelles sources de revenus et à renforcer la valeur commerciale du club.

Laporta récolte la confiance

Ces mutations ont donné à Laporta une forte impulsion sur le plan interne, après sa réélection à la présidence du Barça avec 68 % des voix. Ses décisions économiques ont également bénéficié du soutien de l'assemblée générale, malgré les critiques qui ont accompagné le retard des travaux du stade et certaines décisions administratives au cours de la dernière période.

Ainsi, le tableau apparaît totalement différent de ce qu'il était il y a quelques années. Le Barça fait encore face à des défis financiers, sportifs et administratifs, mais le club a retrouvé une part importante de son influence et est revenu aux grandes tables de négociation en Espagne et en Europe.

Entre la force de l'équipe sur le terrain, l'amélioration de ses relations institutionnelles et la poursuite des travaux sur le projet du Camp Nou, le Barça cherche à consolider une nouvelle étape placée sous le signe du retour de son statut et de son influence, après avoir, il y a peu encore, tenté seulement de contenir ses crises.







