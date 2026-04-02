Laporta : « Le Real Madrid a un intérêt très caché dans l'affaire Negreira »

Juan Laporta, récemment élu à la présidence du FC Barcelone, a critiqué la position du Real Madrid dans la célèbre affaire « Negreira », affirmant que les relations entre les deux clubs avaient été gravement affectées.

Il y a environ trois ans, il a été révélé que le FC Barcelone avait versé 8,4 millions d'euros à José María Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres, par l'intermédiaire de sa société privée. Cette information a été révélée par la radio « Cadena Ser Catalunya », et l'affaire est toujours en cours devant les tribunaux.

« Nous avons été condamnés avant même d’être jugés dans l’affaire Negreira, et quoi que nous fassions, il y a toujours une réaction. Nous y sommes habitués. Nous sommes catalans, et nous y sommes habitués. Nous sommes le FC Barcelone, et nous y sommes habitués », a déclaré Laporta dans des propos publiés jeudi par le journal « Marca ».

Il a ajouté : « De plus, nous réussissons, et c’est ce qui nous fait nous habituer aux réactions des gens de cette manière. Les gens en général, et surtout ceux qui veulent garder le Barça sous leur contrôle, soumis… Ils ont essayé d’effacer une partie de la glorieuse histoire du Barça ; ceux qui veulent nous nuire ne trouvent pas le repos. »

Au sujet de sa relation avec Florentino Pérez et le Real Madrid, il a précisé : « Ma relation avec le président du Real Madrid repose sur le respect mutuel. Nous participions à la Super Ligue, où nos intérêts convergeaient. À cette époque, la communication entre nous était plus forte. »

Il a ajouté : « Mais cette communication s’est rompue depuis leur implication dans l’affaire Negreira. Ils me donnent toutes sortes d’explications que je ne comprends pas, mais j’ai estimé qu’il était de mon devoir de m’accrocher à la Super Ligue car je voulais réaliser certaines choses pour Barcelone. »

Laporta a poursuivi : « Mais je trouve que cela ne fait qu’empirer les choses. À chaque fois que le juge tente de rejeter l’affaire (Negreira), ils présentent une preuve irréfutable, sous la forme d’une déclaration à la radio ou dans les médias, une preuve qui finit toujours par s’avérer sans valeur. »

Il a conclu : « Il y a un intérêt très caché derrière tout cela. Ils veulent faire traîner cette affaire en longueur pour justifier ce que dit leur chaîne de télévision, qui prétend que les juges sont partiaux envers Barcelone. Cela a conduit à une détérioration des relations institutionnelles. Quant aux relations personnelles, elles sont basées sur le respect mutuel, mais les relations entre les deux clubs ont été gravement affectées. »

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