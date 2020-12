Lampard : "La blessure de Ziyech et la chute de Chelsea ne sont pas une coïncidence"

Les Blues n'ont remporté qu'un seul match depuis que l'international marocain est absent et son entraîneur veut désespérément le retrouver.

Frank Lampard admet que Hakim Ziyech manque à au coeur de la récente baisse de résultats de l'équipe londonienne. Les Blues ont été tenus en échec 1-1 par à Stamford Bridge lundi, voyant le premier but d'Olivier Giroud être insuffisant pour décrocher une victoire suite à une frappe d'Anwar El Ghazi en seconde période. Chelsea n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches en , après avoir récemment été battu par , les Wolves et .

Chelsea aurait pu l'emporter si le but de Cesar Azpilicueta n'avait pas été refusé pour un hors-jeu de Christian Pulisic en fin de rencontre, mais les Blues poursuivent sur leur mauvaise série. L'équipe londonienne avait vécu une série de neuf matchs sans défaite dans l'élite anglaise plus tôt dans la saison. Leur déclin coïncide avec la perte de la signature estivale de Ziyech, qui a marqué un but et a réalisé trois passes décisives dans la ligue avant de se blesser début décembre.

Frank Lampard dit que son équipe doit trouver une nouvelle source de créativité lorsque l'ancienne star de l' est écarté des terrains et a hâte de retrouver le joueur de 27 ans dans l'équipe. "Ce n'est pas un hasard. On ne peut pas compter entièrement sur lui. Il a été très efficace de notre part en termes de création et de buts", a déclaré l'entraîneur lorsqu'on lui a demandé l'importance de l'absence de l'international marocain.

Lampard a aimé le match d'Hudson-Odoi

"Cela a aidé, nous avons été très fluides jusqu'à ce qu'il se blesse. Nous voulons qu'il revienne. Il y a une possibilité qu'il soit apte pour le match de dimanche contre s'il continue. Il est proche", a ajouté l'Anglais. Malgré le résultat décevant de son équipe lundi, Frank Lampard était satisfait de la performance de son équipe et a distingué Callum Hudson-Odoi comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe.

"J'ai aimé sa performance et sa gamme de passes en première mi-temps. Certains de ses mouvements et touches étaient excellents, mais nous voulons voir le produit final et pour lui de jouer en tête-à-tête comme à Arsenal", a-t-il déclaré. "C'est le niveau des meilleurs ailiers de la Premier League. Il a les capacités, ce sera la prochaine étape pour lui."

Il a poursuivi : "C'est un match nul contre une bonne équipe. Notre performance était bonne et nous méritions de gagner. Nous avons traversé un patch difficile. Nous avons vu l'attitude de l'équipe aujourd'hui. Le classement est toujours serré et nous restons proches. Aujourd'hui, j'ai vu de bons signes que j'aime". Chelsea affrontera Manchester City à domicile le 3 janvier, puis affrontera Morecambe en la semaine suivante.