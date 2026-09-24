La rencontre entre les Pays-Bas et l'Allemagne, disputée ce jeudi soir au stade "Johan Cruyff Arena" à Amsterdam, a été marquée par l'annulation d'un but du défenseur et capitaine néerlandais, Virgil van Dijk, lors du match inaugural de l'ère de l'entraîneur espagnol Xavi Hernández avec la sélection néerlandaise, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le but de van Dijk était intervenu à la 13e minute, sur une tête consécutive à un corner.

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Mais l'arbitre espagnol Hernández Hernández est revenu sur sa décision d'accorder le but de la star de Liverpool, après avoir consulté l'assistance vidéo, estimant que l'attaquant néerlandais, Brian Brobbey, avait gêné le gardien allemand Marc-André ter Stegen avant que van Dijk ne frappe le ballon.

La rencontre revêt également une importance particulière pour la sélection allemande, qui dispute son premier match officiel sous la direction de l'entraîneur Jürgen Klopp, après une élimination surprise du Mondial 2026 dès les 32es de finale face au Paraguay aux tirs au but.

La sélection néerlandaise aspire quant à elle à retrouver son équilibre avec Xavi, après sa sortie précoce elle aussi de la Coupe du monde 2026, face au Maroc aux tirs au but en 32es de finale.

L'Allemagne et les Pays-Bas évoluent dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, qui comprend également la Serbie et la Grèce.



