La star du Real Madrid décide de fuir l'enfer de Mourinho

Il semble que l'enfer de Mourinho commence à pousser l'une des stars du Real Madrid vers la porte de sortie, après que son faible temps de jeu s'est transformé en une véritable crise menaçant l'avenir d'Endrick au sein du club merengue.

Le jeune attaquant brésilien n'a disputé que 4 minutes depuis le début de la saison, dans un contexte de forte concurrence qui l'a placé hors des plans de l'entraîneur portugais, ouvrant ainsi la voie à un nouveau mouvement susceptible de l'éloigner du Santiago Bernabéu.

Selon le site français « Foot Mercato », Endrick, âgé de 20 ans, n'a joué que 4 minutes au cours des huit matchs disputés par le Real Madrid depuis le début de la saison, ce qui a poussé plusieurs clubs à suivre sa situation de près, au premier rang desquels la Roma et le Milan.

Des rapports de presse brésiliens ont indiqué que les deux clubs italiens sont les principaux candidats à un recrutement d'Endrick lors du mercato hivernal, après avoir manifesté leur intérêt pour sa signature ces derniers mois.

Alors qu'il continue de souffrir d'un manque de temps de jeu, les rapports ont révélé qu'Endrick est désormais ouvert à l'idée de quitter le Real Madrid à la recherche d'une plus grande opportunité de jouer, à l'image de son expérience précédente lorsqu'il avait rejoint Lyon sous forme de prêt pour six mois la saison dernière.

L'avenir de l'attaquant brésilien reste lié à sa capacité à obtenir davantage de place dans les plans du staff technique du Real Madrid au cours de la prochaine période, faute de quoi le club pourrait se retrouver face à une nouvelle décision concernant l'avenir de l'un de ses plus beaux jeunes talents.







