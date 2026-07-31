L'agent du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis, a révélé la vérité sur les négociations avec la Roma, durant le mercato estival en cours.

Certains rapports, qui liaient le joueur marocain, âgé de 24 ans, à un transfert vers la Roma, avaient circulé, sachant que son contrat avec le Betis court jusqu'à l'été 2029.

Le journal « Sport » a publié les déclarations d'Alejandro Camaño, l'agent du joueur, faites au site 365Scores, où il a déclaré : « La décision du joueur a déjà été prise, Ezzalzouli restera en Espagne, et il n'y avait rien avec la Roma. »

Malgré l'intérêt de la Roma pour recruter le joueur, le club italien n'était pas prêt à répondre aux exigences financières fixées par le Real Betis, le club andalou ayant refusé de vendre sa star marocaine pour moins de 50 millions d'euros.

Ce montant est très proche de la valeur de la clause libératoire du contrat du joueur, qui s'élève à 60 millions d'euros.

Le Barça a suivi de près l'éventualité d'un départ d'Ezzalzouli, d'autant plus que le club catalan, qui a vendu le joueur en 2023, a conservé environ 20 % de la valeur de toute future vente.

Sport a précisé : « Si le transfert d'Ezzalzouli à la Roma avait eu lieu, le Barça aurait pu percevoir entre 10 et 15 millions d'euros, mais tous les indices confirment que la situation restera inchangée. »

La saison dernière a été la meilleure de la carrière d'Ezzalzouli en termes de chiffres et de niveau, puisqu'il a disputé 43 matchs officiels avec le Real Betis, au cours desquels il a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives. Il n'a toutefois pas pu terminer la saison de la meilleure des manières, après avoir été privé de participation à la Coupe du monde 2026 en raison d'une blessure aux ligaments du genou droit, contractée quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition, lors du match amical qui a opposé l'équipe du Maroc à la Norvège.

Le joueur marocain sait également que la saison prochaine sera exceptionnelle pour le Real Betis, qui participera à la Ligue des champions.