La position de Zidane complique la crise entre Mbappé et Vinicius au Real Madrid

La défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid n'a pas été qu'une chute douloureuse dans le derby de la capitale ; elle a de nouveau mis en lumière un problème tactique qui s'impose désormais avec force au sein de l'équipe, dont le titre le plus évident est : « le chevauchement entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior ».

Le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético sur le score de 2-1 au stade Wanda Metropolitano, lors d'un match qui a soulevé de nombreux points d'interrogation sur les performances de l'équipe, après la disparition offensive de ses deux plus grandes stars, Vinicius et Mbappé, face à une difficulté manifeste à trouver des espaces et à créer du danger.

Selon le journal espagnol « Marca », la carte des déplacements des joueurs durant le derby a clairement montré la persistance du même problème. Vinicius s'est principalement déplacé sur l'aile gauche, avec une tendance récurrente à rentrer dans l'axe, tandis que Mbappé a débuté la rencontre en tant qu'attaquant de pointe dans le 4-2-3-1 de Mourinho, mais il s'est lui aussi beaucoup déplacé vers le front gauche.

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Le résultat était clair : « la présence des deux joueurs dans quasiment les mêmes espaces, ce qui a réduit l'efficacité de chacun d'eux et affaibli la variété offensive du Real Madrid ».

Le problème n'est pas né du match du derby, il remonte à la période de la présence de Mbappé au Real Madrid, puisqu'il est apparu à plus d'une reprise que la réussite de l'une des deux stars se faisait au détriment de l'autre.

Selon « Marca », ce scénario s'est répété sous la direction de quatre entraîneurs différents : Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa et José Mourinho, sans qu'une solution décisive n'apparaisse pour garantir l'exploitation des capacités des joueurs de la meilleure manière.

Des chiffres catastrophiques dans le derby

L'affaire ne s'est pas limitée à la carte des déplacements, puisque le Real Madrid a souffert offensivement de manière frappante face à l'Atlético.

L'équipe a terminé le match avec une moyenne de seulement 0,32 but attendu, sa plus faible moyenne dans un match de Liga depuis février 2015, selon les données d'« Opta ».

Quant à Mbappé, il n'a tiré qu'une seule fois durant tout le match, tandis que Vinicius n'a tenté que deux frappes, avant que Mourinho ne décide de le remplacer à la 54e minute.

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La sensibilité de la situation s'accentue avec le retour des discussions sur le poste de Mbappé en équipe de France, après que Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, a laissé entendre son admiration pour les qualités de l'attaquant du Real Madrid lorsqu'il évolue sur l'aile gauche.

Des rapports français, parmi lesquels « RMC Sport », ont indiqué que Zidane avait déjà pris contact avec Mbappé et l'avait informé qu'il comptait sur lui à ce poste avec l'équipe de France.

Ainsi, le Real Madrid se retrouve face à un dilemme ancien et récurrent : « comment associer Mbappé et Vinicius sans que la présence de l'un ne devienne un obstacle pour l'autre ? »

Après la chute dans le derby et le recul du rendement offensif, la balle semble désormais dans le camp de Mourinho, à qui il revient de trouver une formule tactique offrant au duo la liberté de mouvement, sans que cette liberté ne conduise à annuler l'influence de l'un d'eux.