La polémique enfle autour du niveau de l'arbitrage lors du match entre le Real Madrid et le FC Séville, disputé dimanche dernier en Liga, et remporté par la Maison Blanche sur le score de 4-1.

Le journal « Marca » a indiqué que de nouvelles images du match, concernant l'action ayant précédé le but de Mbappé, relancent la polémique autour des décisions arbitrales.

La caméra de l'émission espagnole « El Día Después » a capté la scène depuis le bord du terrain, où Konaté a arrêté le joueur Auri avant le but, un contact qui aurait pu être sifflé comme faute.

Les images, diffusées par la chaîne « Movistar Plus Deportes », se concentrent sur ce moment de l'action.

Prochains matchs RMA Ligue des Champions 15:00 RBL Regarder

Konaté coupe la trajectoire d'Auri, et le jeu se poursuit ensuite jusqu'au but de Mbappé.

Selon les analystes de Movistar, le contact semble suffisamment net pour être sifflé comme faute, ce qui aurait interrompu le jeu avant le but, comme le montrent les images.

La plateforme a précisé que l'enregistrement provient d'une caméra appartenant à l'émission et ne fait pas partie de la diffusion en direct du match.

Cet angle au ras du sol permet aux téléspectateurs d'apprécier le déroulement de l'action entre les joueurs, et ajoute une autre dimension à la compréhension de ce qui s'est passé avant le but polémique.

Le FC Séville a également protesté contre cette action, et l'argument avancé pour ne pas prendre de décision sur cette phase était qu'il n'existait aucune image claire de ce qu'avait fait le défenseur du Real Madrid, et s'il avait ou non retenu son adversaire. Mais ces nouvelles images apportent davantage de clarté.







