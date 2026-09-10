La Fédération espagnole de football a convoqué José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, Hansi Flick, directeur technique du Barça, et son homologue de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, à son siège le 22 septembre courant.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'une image particulièrement remarquable pourrait apparaître le 22 septembre, réunissant le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, aux côtés de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, et de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone.

Le journal a précisé que ce jour-là, les trois hommes seront réunis dans la capitale espagnole, lors d'une réunion à laquelle a convié le comité technique des entraîneurs de la Fédération espagnole de football, dans la ville de Las Rozas de football.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la rencontre annuelle régulière organisée par la Fédération, qui coïncide avec la trêve internationale de la FIFA, laquelle débute la veille, le lundi 21 septembre.

Une réunion à laquelle sont conviés, aux côtés des trois géants du football, tous les entraîneurs de football professionnels. La grande surprise, si José Mourinho y assiste, sera qu'il s'agira de sa première fois, car ces réunions n'étaient pas fréquentes lors de son premier passage au Real Madrid. L'entraîneur allemand du Barça comme l'entraîneur argentin de l'Atlético Madrid ont, quant à eux, déjà assisté à de telles rencontres.

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Cette réunion offre aux entraîneurs l'occasion de débattre des questions liées à leurs fonctions, à commencer par le non-paiement des salaires des directeurs limogés, ainsi que d'autres sujets touchant à leur rôle de leader au sein de l'équipe.

La présence de José Mourinho sera particulièrement remarquée au vu du différend actuel entre le club et la Fédération espagnole de football, qui l'a poussé à boycotter les dernières réunions.

On sait toutefois que ses prédécesseurs, Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, ont assisté à des réunions similaires.