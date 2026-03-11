La compo du PSG contre Chelsea : Le coup de poker monumental de Luis Enrique

Cinq jours après une défaite (1-3) contre Monaco, le Paris Saint-Germain affronte Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour ce choc au Parc des Princes, Luis Enrique a délibérément décidé de brouiller les pistes. Le technicien espagnol, qui refusait de donner la moindre indication en conférence de presse, a finalement opté pour un onze inattendu. Cette stratégie du mystère absolu vise avant tout à déstabiliser la formation londonienne dès le coup d'envoi.

Le pari João Neves

La première surprise majeure réside dans l'entrejeu avec la titularisation de João Neves. Le milieu portugais vient tout juste de reprendre l'entraînement après avoir manqué deux rencontres à cause d'une douleur à la cheville. Alors que sa capacité à tenir sa place interrogeait, l'entraîneur l'aligne d'entrée avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ce pari apporte un profil précieux au pressing parisien et oblige Chelsea à s'adapter face à ce joueur très polyvalent.

L'autre grand coup de poker concerne le secteur offensif de l'équipe. De retour contre Monaco pour une petite demi-heure, Ousmane Dembélé est directement propulsé en pointe de l'attaque parisienne. Ce replacement tactique permet à Bradley Barcola de retrouver son aile gauche préférentielle. Pour compléter ce trident, Khvicha Kvaratskhelia est préféré à Désiré Doué, le staff misant sur la fiabilité du Géorgien dans les grands rendez-vous malgré ses récentes prestations décevantes.

Une base arrière classique

Si le milieu et l'attaque ont été largement modifiés, la défense reste classique pour garantir un équilibre. Marquinhos retrouve sa place en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Sur les flancs, les inamovibles Achraf Hakimi et Nuno Mendes débuteront la rencontre, tandis que Matveï Safonov tiendra sa place dans les buts. Avec cette composition audacieuse, Luis Enrique prend tout le monde à revers dans l'espoir de faire trembler les Londoniens.