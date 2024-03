La compo de l’OL contre Reims : Le choix étonnant de Pierre Sage sur Cherki

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a pris une grosse décision sur Rayan Cherki lors du choc contre Reims, samedi.

L’Olympique Lyonnais affronte samedi soir le Stade de Reims à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un match crucial pour les Gones qui peuvent définitivement valider leur maintien en cas de victoire et même commencer par regarder plus haut. A l’opposé, les Champenois ont également besoin d’une victoire pour se remettre dans la course à l’Europe. Des enjeux divers qui annoncent donc une rencontre qui sera très disputée entre les deux équipes. En tout cas, Pierre Sage a un plan bien précis pour que le résultat final puisse tourner en faveur de l’OL.

L’OL doit poursuivre sa remontée

Après une victoire aux forceps face à Toulouse lors de la dernière journée juste avant la trêve internationale, l’OL est de retour aux affaires ce samedi. Le club rhodanien (10e, 34pts) a l’occasion de poursuivre sa remontée face au Stade de Reims (9e, 38pts) ce soir. Une occasion que les Gones ne doivent absolument pas manquer au vu du classement serré en Ligue 1 cette saison. Ayant déjà perdu face Lens (3-0, 25e journée), une nouvelle défaite pourrait faire retomber l’OL dans ses travers. Conscient de cela, Pierre Sage a décidé d’aligner une équipe qu’il croit capable de dompter les champenois. Toutefois, le technicien français fera sans certains de ses titulaires.

Pierre Sage innove en défense

Comme à son habitude depuis plusieurs journées, l’OL va évoluer dans un schéma de 4-3-3 face à Reims ce samedi. Dans les buts, Anthony Lopes, toujours indéboulonnable, devrait maintenir sa place. Sur la ligne défensive par contre, il y aurait quelques changements. Laissé au repos par Pierre Sage, Nicolas Tagliafico devrait être supplée à gauche par Henrique. A droite, l’ancien joueur d’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles devrait être reconduit. La charnière centrale de l’OL ce soir devrait ensuite être composée de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car. Le vétéran, Dejan Lovren, débuterait ainsi une fois encore sur le banc de touche.

Le choix fort de Pierre Sage sur Cherki

Dans l’entrejeu, Pierre Sage devrait maintenir son trio de ces dernières semaines. Ainsi, Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala devraient animer le cœur de jeu de l’OL. Comme Lovren, Corentin Tolisso démarrerait également sur le banc face aux Champenois. En attaque, Pierre Sage devrait se passer pour une fois de Said Benrahma qui retrouverait aussi le banc des remplaçants. Mais c’est Malick Fofana qui aurait les faveurs du technicien français pour débuter la rencontre aux dépens de Rayan Cherki. Les autres postes de l’attaque devraient être occupés par Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette.

La compo attendue de l’OL contre Reims

Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Henrique - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, M. Fofana