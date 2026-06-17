« La bombe de l'article 4 »… Comment le Real Madrid tente-t-il de sanctionner Barcelone dans l'affaire Negreira ?

Selon la presse, le Real Madrid s’appuie sur un article précis du règlement pour tenter de sanctionner le FC Barcelone dans l’affaire Negreira.

Le club merengue a durci sa position dans l’affaire « Negreira » après avoir déposé une requête officielle auprès de l’Union européenne de football (UEFA), demandant la réouverture du dossier disciplinaire concernant les versements effectués par le Barça à l’ancien vice-président de la commission des arbitres de la Fédération espagnole, José Negreira.

Selon le journal AS, le club merengue s’appuie sur une disposition précise du règlement pour obtenir des sanctions.

Selon le quotidien, le cadre disciplinaire du football mondial permet aux instances continentales d’infliger des sanctions en cas d’atteinte à l’intégrité des compétitions, que ce soit au niveau national ou continental.

Elle précise que l’affaire Negreira a rebondi après que le Real Madrid a exigé, de façon claire et directe, « que justice soit faite concernant les versements effectués par Barcelone à l’ancien vice-président de la commission technique des arbitres ».

Elle rappelle que « la démarche du Real Madrid montre que le système du football espagnol est revenu à la normale, et non plus aux relations amicales qui prévalaient entre les grands clubs espagnols ces dernières années. Toute sanction éventuelle à l’encontre du FC Barcelone relève de la compétence de l’Union européenne de football (UEFA), car elle concerne une compétition nationale. »

Plus précisément, l’article 4 du règlement disciplinaire de l’UEFA prévoit qu’il revient à l’instance continentale d’exclure tout club dont l’implication directe ou indirecte pourrait compromettre l’intégrité de la compétition.

L’article 4 précise que si l’UEFA estime, en fonction des éléments dont elle dispose, qu’un club s’est impliqué directement ou indirectement, depuis l’entrée en vigueur de l’article 50, paragraphe 3, des statuts de l’UEFA, soit le 27 avril 2007, dans toute activité visant à manipuler ou à influencer le résultat d’un match au niveau national ou international, elle déclare ce club inéligible à participer au championnat. Cette exclusion s’applique pour une seule saison de football. »

L’UEFA peut, le cas échéant, s’appuyer sur une décision rendue par une instance sportive nationale ou internationale, un organe d’arbitrage ou un tribunal national, sans y être tenue.

Inversement, l’instance peut s’abstenir de sanctionner un club si elle estime qu’une décision identique a déjà été prise, dans des circonstances similaires, par une fédération nationale ou internationale, un tribunal arbitral ou une juridiction étatique, et a déjà empêché le club de disputer une compétition UEFA.

Elle précise toutefois : « En réalité, l’UEFA n’a pas clos l’affaire que son président, Aleksander Čeferin, a un jour qualifiée de plus grand scandale de l’histoire du football. »

Elle a précisé : « La sanction n’est pas subordonnée à un jugement, mais l’instance européenne a choisi d’attendre la décision des tribunaux. »

Le quotidien s’interroge alors : « Mais quel est le rôle de la FIFA dans tout cela ? »

Et d’ajouter : « En tant que simple observateur, la Fédération internationale de football (FIFA) intervient lorsqu’il s’agit d’une fédération sportive dans des affaires de manipulation de résultats ou de fraude, mais elle ne peut prendre aucune mesure à l’encontre des clubs. »

Dans ce dossier précis, l’instance mondiale attend donc de connaître l’issue du processus disciplinaire, rappelant qu’une éventuelle sanction relève de la compétence exclusive de l’UEFA.

Selon le rapport, le FC Barcelone risquerait une exclusion d’un an des compétitions européennes, sans que la justice pénale n’ait à se prononcer.