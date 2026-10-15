L'un d'eux réclamait son élimination : l'histoire de 3 rapports de La Masia sur la période d'essai du « petit Messi »

Le talent de l'Argentin Lionel Messi éblouissait tout le monde depuis sa plus tendre enfance, mais même ses qualités techniques exceptionnelles et précoces n'ont pas convaincu tout le monde au Barça.

Et malgré les doutes qu'il a suscités à Barcelone, Lionel Messi a réussi à changer l'histoire du club à jamais.

Plus de deux décennies plus tard, les rapports révélés par le journaliste Florent Torchut rappellent que la marche de Messi vers la gloire n'a pas été exempte de doutes au départ.

Selon le journal "Mundo Deportivo", le journaliste français de France Football, auteur de la biographie "Leo le Roi", a dévoilé trois rapports d'évaluation rédigés par des entraîneurs de La Masia lors des premiers essais de l'Argentin au Barça, à l'automne 2000.

Les documents, publiés par l'organisation de Torchut, montrent les différentes évaluations reçues par le footballeur né à Rosario, qui avait 13 ans lorsqu'il a rejoint Barcelone.

Ses qualités techniques ont très vite attiré l'attention, mais sa taille et son développement physique ont soulevé des doutes quant à sa capacité à rivaliser à des niveaux supérieurs.

3 rapports différents sur Messi

Le premier entraîneur a salué les qualités footballistiques de Messi et sa supériorité technique sur ses camarades.

Le rapport indiquait : "Pour son âge, c'est un joueur extrêmement complet sur le plan technique", soulignant également sa vision du jeu, son agilité, son intelligence, sa capacité à dribbler et la puissance de ses frappes. Le rapport se concluait sur une évaluation positive : "Excellent dans la surface de réparation. Son seul point faible est sa petite taille et son manque de puissance physique. Un grand joueur."

La deuxième évaluation offrait un regard beaucoup plus pessimiste. Si l'entraîneur reconnaissait l'habileté technique indiscutable du joueur argentin, il estimait que sa constitution physique pouvait constituer un obstacle majeur à sa progression.

Le rapport indiquait : "Sa petite taille (142 cm) l'empêche de rivaliser."

L'entraîneur allait jusqu'à douter de sa capacité à évoluer dans des catégories supérieures s'il atteignait 150 cm. La conclusion était sans appel : "Je ne pense pas qu'il faille le recruter."

L'entraîneur suggérait de suivre l'évolution de Messi et de le réévaluer deux ans plus tard.

Le troisième rapport présentait un point de vue radicalement différent. Son auteur n'avait aucun doute sur le potentiel du jeune joueur argentin et préconisait son recrutement par le club : "D'une certaine manière, c'est un Maradona (jeune). Je le recruterais ; il a beaucoup à offrir. Nous verrons comment il évoluera."





La comparaison avec Diego Armando Maradona a mis en évidence l'impression que le talent de Messi pouvait laisser, même à ce stade si précoce.

Trois rapports, trois points de vue et un même constat : ses qualités techniques paraissaient exceptionnelles, mais sa constitution physique restait incertaine.

Messi a joué 778 matches officiels avec le FC Barcelone, inscrivant 672 buts et remportant 35 titres.

Ce garçon arrivé de Rosario à l'âge de treize ans, autour duquel planaient des doutes quant à ses capacités physiques, est finalement devenu le meilleur buteur de l'histoire du club et le meilleur joueur de tous les temps (selon le journal espagnol).