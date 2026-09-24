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imago-sport-1083715492.jpgSportimage
Jeroen van Poppel
Traduit par

L’UEFA intervient juste avant le coup d’envoi pour les Pays-Bas et interdit le maillot de match

Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
UEFA Nations League A

L’Allemagne ne jouera pas jeudi soir contre les Pays-Bas avec le maillot vert annoncé précédemment. L’UEFA a interdit à la fédération allemande d’utiliser ce maillot rétro particulier, si bien que Die Mannschaft apparaîtra en noir à la Johan Cruijff ArenA.

La fédération allemande avait présenté plus tôt cette semaine des images de la tenue verte spécialement préparée pour le duel avec les Pays-Bas. Ce maillot fait référence à la tenue avec laquelle l’Allemagne de l’Ouest a été sacrée championne du monde en 1990.

Un match avec ce maillot remarqué n’aura toutefois pas lieu pour le moment. Selon plusieurs médias allemands, la tenue ne respecte pas les règles appliquées par l’UEFA en matière d’équipement de match.

Le problème se situe notamment au niveau des manches du maillot. Il n’y aurait pas assez d’espace pour y apposer correctement le logo obligatoire de la Ligue des nations.

Par ailleurs, selon ces informations, le numéro du maillot manque sur la poitrine. Là aussi, la tenue rétro ne répond pas aux Kit Regulations de l’instance européenne.

L’UEFA n’a donc pas donné son autorisation pour porter le maillot vert contre les Pays-Bas. L’Allemagne a dû se rabattre à court terme sur une autre tenue pour cette rencontre à Amsterdam.

Les internationaux allemands donneront donc le coup d’envoi dans une tenue entièrement noire. L’hommage annoncé au préalable au titre mondial de 1990 disparaît ainsi du paysage avant Pays-Bas-Allemagne.

Les Pays-Bas et l’Allemagne s’affrontent jeudi soir à 20 h 45 à la Johan Cruijff ArenA. L’équipe du sélectionneur débutant Xavi se présentera avec son habituel maillot domicile orange.





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