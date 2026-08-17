L'Inter Milan s'apprête à formuler une nouvelle offre à Liverpool en vue de recruter Curtis Jones, le milieu de terrain anglais restant en tête des priorités du club italien depuis janvier dernier.

Selon Fabrizio Romano, l'Inter a renoué ses contacts avec les représentants de Jones, en prévision de nouvelles discussions au cours de la période à venir, le club s'orientant vers la présentation d'une nouvelle offre à Liverpool.

Romano a confirmé que la prochaine tentative n'est liée au départ d'aucun autre joueur de l'Inter, ce qui signifie que le club italien agit directement pour finaliser le transfert de Jones.









La conclusion du transfert reste conditionnée à un accord entre Liverpool et l'Inter, les négociations entre les deux clubs n'ayant pas encore abouti à une formule définitive à ce jour.

L'Inter avait affiché un intérêt constant pour le joueur, devenu sa première cible au milieu de terrain, tandis que de récents rapports ont indiqué que le club italien cherche à relancer les négociations avec une nouvelle offre, après avoir consacré 30 millions d'euros à la finalisation du transfert au début de l'été en cours.