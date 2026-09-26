Raúl Asencio a été proche de quitter le Real Madrid durant l'été, après avoir reçu trois offres alléchantes, dont deux en provenance de Premier League anglaise, de Chelsea et de Liverpool, et une autre de Turquie. Mais il a choisi de rester, convaincu que le travail acharné et la patience lui offriraient une nouvelle chance. Et il semble que ce moment soit enfin arrivé.

L'expulsion de Dean Huijsen lors du derby, conjuguée à la blessure d'Ibrahima Konaté avec l'équipe de France, a replacé Asencio dans la lutte pour un poste en charnière centrale. Ces développements interviennent à un moment idéal pour le joueur, qui n'a disputé aucune minute depuis le début de la saison.

Le Real Madrid avait recruté Konaté après une longue quête pour trouver un nouveau défenseur, ce qui avait fait d'Asencio l'un des noms cités pour un départ afin de réaliser une plus-value financière. Malgré cela, le joueur a maintenu sa position et refusé les trois offres qui lui étaient parvenues, préférant rester et attendre sa chance.

La décision d'Asencio n'a pas été facile, surtout après être sorti des plans de José Mourinho pendant certaines périodes, mais il estimait pouvoir se battre pour une place de titulaire. C'est pourquoi il a choisi de continuer à travailler et d'attendre le bon moment, refusant de considérer l'arrivée d'un nouveau défenseur ou les offres extérieures comme un indicateur décisif de son avenir.

Et aujourd'hui, les circonstances pourraient prouver que sa décision était la bonne, le Real Madrid ayant désormais besoin d'options supplémentaires en charnière centrale, selon les informations du journal « Marca » espagnol.









Asencio a également connu un été compliqué en dehors des terrains. Il a été innocenté dans l'affaire liée à la divulgation de secrets, avant de revenir sous les projecteurs à cause de l'incident de conduite sous l'emprise de l'alcool.

Les analyses ont montré que son taux d'alcoolémie dépassait de quatre fois la limite légale, le joueur reconnaissant sa faute et étant condamné à une amende de 14 400 euros, avec le retrait de son permis de conduire pendant huit mois.

L'incident n'est pas passé inaperçu au sein du Real Madrid, José Mourinho ayant tenu à adresser un message public à Asencio, affirmant qu'un joueur du Real Madrid représente le club en permanence et que ses comportements en dehors du terrain rejaillissent sur l'image de l'équipe.









L'entraîneur portugais a déclaré : « Nous commettons tous des erreurs, mais l'accumulation d'erreurs est une autre affaire. Je ne suis pas satisfait. » Pour autant, Mourinho avait déjà salué le professionnalisme d'Asencio au sein du club, le qualifiant de « joueur exemplaire » et soulignant qu'il figurait parmi les premiers présents aux entraînements et les derniers à partir, en particulier durant sa période de convalescence.

Désormais, la balle semble être dans le camp d'Asencio. Il s'est remis de ses problèmes physiques et travaille pour retrouver sa forme et sa place dans le onze, tandis que son état physique, et particulièrement la blessure à la jambe, demeure l'un des dossiers majeurs nécessitant un suivi.

Asencio n'a jusqu'à présent disputé aucun match cette saison, tout comme Thiago Pitarch et Lunin. Mais l'expulsion de Huijsen et la blessure de Konaté pourraient tout changer et offrir au défenseur du Real Madrid une occasion longtemps attendue de prouver qu'il mérite de rester et de se battre au sein du Santiago Bernabéu.