Les doutes se multiplient quant à l'avenir de l'attaquant allemand Nick Woltemade avec la Juventus, après son incapacité à afficher le niveau attendu depuis son arrivée à Turin. Mais le club italien ne pourra pas s'en séparer lors du prochain mercato hivernal, en raison d'une clause contractuelle qui impose la poursuite de son prêt jusqu'en juin 2027.

Nick Woltemade, âgé de 24 ans, a rejoint la Juventus en provenance de Newcastle dans les derniers jours du mercato estival, mais il n'est pas parvenu jusqu'à présent à convaincre l'entraîneur Luciano Spalletti, se contentant d'inscrire un seul but sur penalty en quatre matchs.

Selon le site français « Foot Mercato », la Juventus ne dispose d'aucune clause permettant de mettre fin au prêt de manière anticipée, ce qui l'oblige à conserver l'attaquant allemand jusqu'à la fin de la saison prochaine, tout en assumant l'intégralité de son salaire, qui dépasse les 150 000 euros par semaine.

Bien que la Juventus ne soit pas tenue d'acheter Nick Woltemade définitivement, Newcastle reste ouvert à l'idée de le vendre à l'issue de la saison, dans un contexte d'incertitude qui entoure son avenir avec le club anglais, qui l'a recruté pour environ 80 millions d'euros.

Woltemade préférait rester à Newcastle l'été dernier, avant que son entraîneur ne l'encourage à rejoindre Turin en quête de davantage de temps de jeu. Face aux critiques grandissantes, le joueur a reconnu son insatisfaction quant à ses débuts, déclarant : « Je suis dans un nouveau pays et j'apprends une nouvelle langue, et je cherche encore un appartement, car je réside actuellement à l'hôtel. Je ne suis pas totalement satisfait de mes performances, mais je veux continuer à progresser et aider l'équipe. »

Après avoir été associé au Bayern Munich et au Borussia Dortmund lors du mercato estival, Nick Woltemade se trouve désormais face à une occasion décisive de retrouver son niveau et de convaincre la Juventus de sa capacité à mener l'attaque de l'équipe, d'autant que la direction du club étudie d'autres options, parmi lesquelles Mateo Retegui, Folarin Balogun et Antonio Raimondo, pour renforcer la ligne offensive au cours des prochaines périodes.