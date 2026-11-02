Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, que le Paris Saint-Germain était en état d'alerte maximale pour boucler le dossier de la prolongation de son talentueux joueur, de crainte de le voir partir dans la période à venir.

Selon le journal « AS », le latéral droit David Boly, âgé de seulement 17 ans, est considéré comme l'un des plus grands talents montants de l'académie des jeunes du Paris Saint-Germain. Son contrat expire en 2027 et il n'a pas encore signé de contrat professionnel. Le Paris Saint-Germain lui a présenté une offre financière très alléchante.

Toutefois, on affirme que David Boly aurait une seule condition : son désir d'obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 1.

Luis Enrique a évoqué son jeune joueur et a appelé à la patience : « Il s'entraîne avec nous quotidiennement et il est devenu plus à l'aise. Le moment est venu de lui donner une chance de jouer. Il a montré des progrès remarquables. »

Le produit de l'académie reçoit des offres d'autres clubs européens, ce qui a placé le club parisien en état d'alerte maximale.

Il convient de rappeler que de précédents rapports de presse ont confirmé que le Barça surveillait de très près le sort du jeune talent, dans l'espoir de rafler le joueur pour prendre sa revanche sur le club français, qui avait recruté le talent du Barça, Drew Fernández, l'été dernier.