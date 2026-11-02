Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

L'essentiel vient de Barcelone : le Paris Saint-Germain en état d'alerte pour protéger son talent de la convoitise des grands

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
D. Boly
Espagne
Angleterre
France

Âgé de 17 ans

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, que le Paris Saint-Germain était en état d'alerte maximale pour boucler le dossier de la prolongation de son talentueux joueur, de crainte de le voir partir dans la période à venir.

Selon le journal « AS », le latéral droit David Boly, âgé de seulement 17 ans, est considéré comme l'un des plus grands talents montants de l'académie des jeunes du Paris Saint-Germain. Son contrat expire en 2027 et il n'a pas encore signé de contrat professionnel. Le Paris Saint-Germain lui a présenté une offre financière très alléchante.

Toutefois, on affirme que David Boly aurait une seule condition : son désir d'obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 1.

Luis Enrique a évoqué son jeune joueur et a appelé à la patience : « Il s'entraîne avec nous quotidiennement et il est devenu plus à l'aise. Le moment est venu de lui donner une chance de jouer. Il a montré des progrès remarquables. »

 Le produit de l'académie reçoit des offres d'autres clubs européens, ce qui a placé le club parisien en état d'alerte maximale.

Il convient de rappeler que de précédents rapports de presse ont confirmé que le Barça surveillait de très près le sort du jeune talent, dans l'espoir de rafler le joueur pour prendre sa revanche sur le club français, qui avait recruté le talent du Barça, Drew Fernández, l'été dernier.

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google