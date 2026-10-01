L’équipe des Pays-Bas redresse un début dramatique et évite la défaite en Grèce

L’équipe des Pays-Bas a échappé à une défaite contre la Grèce jeudi dans les derniers instants. Menée 2-0 à la pause à Thessalonique après une première période dramatique, la sélection néerlandaise a finalement recollé grâce à Virgil van Dijk et au remplaçant Tijjani Reijnders : 2-2.

Xavi avait choisi plusieurs noms surprenants dans son onze de départ. Jurriën et Quinten Timber ont débuté ensemble pour la première fois dans un match international avec les Pays-Bas, tandis que Ruben van Bommel était lui aussi titulaire et que Mexx Meerdink lui était préféré à la pointe de l’attaque.

La Grèce a montré dès la première minute où elle voulait faire mal aux Pays-Bas. Vangelis Pavlidis a échappé à la vigilance de la défense néerlandaise dès la 35e seconde et, peu après, Christos Tzolis pensait ouvrir le score, mais son but a été refusé parce que Pavlidis, en position de hors-jeu, gênait Bart Verbruggen. Les Pays-Bas avaient beaucoup le ballon, mais se procuraient très peu d’occasions construites en attaque.

À la 23e minute, la Grèce a finalement pris l’avantage de manière méritée. Après un long dégagement du gardien, le ballon a été prolongé de la tête et Fotis Ioannidis a pu partir en direction du but néerlandais, Van Dijk couvrant le hors-jeu. Ioannidis est resté froid, a bénéficié de beaucoup d’espace laissé par Van Dijk et a enroulé le ballon hors de portée de Verbruggen dans le petit filet opposé : 1-0.

Les Pays-Bas ont ensuite continué à chercher des ouvertures, mais le rythme était trop faible et l’équipe à domicile restait la plus dangereuse en transition. Verbruggen a évité un retard plus lourd avec un arrêt face à Konstantinos Karetsas, mais juste avant la pause, cela a de nouveau tourné mal. Van Bommel a perdu stupidement le ballon avec une passe en retrait complètement ratée, puis Ioannidis a centré et le remplaçant Giorgios Masouras a poussé le 2-0 au fond à la 47e minute de la première période.

Xavi a réagi fortement à la pause en laissant Van Bommel, Guus Til et Quinten Timber au vestiaire. Noa Lang, Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch sont entrés en jeu et les Pays-Bas ont immédiatement accéléré le rythme. Cela a abouti au but qui réduisait l’écart à la 59e minute, quand Van Dijk a repris de la tête un corner de Joey Veerman.

Six minutes plus tard, les Pays-Bas semblaient déjà revenir à hauteur. Dumfries a récupéré le ballon dans la surface grecque et a marqué, mais après l’intervention du VAR, le but a été refusé pour hors-jeu. Xavi a ensuite aussi fait entrer Joshua Zirkzee à la place de Meerdink et a vu son équipe pousser de plus en plus.

Les Pays-Bas ont continué à pousser et ont vu un nouveau but de Dumfries être refusé à la 73e minute pour hors-jeu. Xavi a aussi fait entrer Joshua Zirkzee et le débutant Gjivai Zechiël. Zirkzee a été tout proche de l’égalisation à la 86e minute. Sa tête a toutefois été brillamment repoussée par le gardien grec Kostas Tzolakis.

Trois minutes plus tard, le 2-2 est finalement tombé. Lang a délivré un bon centre, puis une bicyclette de Zechiël a été contrée et le ballon est revenu dans les pieds de Reijnders. Le milieu n’a pas hésité et a repris le ballon repoussé avec une efficacité impitoyable.

Ainsi, les Pays-Bas sont restés invaincus lors du troisième match sous les ordres de Xavi et restent dans le sillage de la Grèce, leader du groupe.