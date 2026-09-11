Les comptes du Barça reviennent susciter l'intérêt hors d'Espagne, après que The Athletic, la plateforme sportive du New York Times, a analysé la situation financière du club sur la base de ses états financiers de la saison 2025/26.

Le Barça a réalisé des recettes de 1 020,5 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième club de l'histoire du football à franchir la barre du milliard d'euros après le Real Madrid, mais il a terminé l'exercice sur des pertes de 17,8 millions d'euros après impôts.

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La dette financière totale s'élevait au 30 juin 2026 à environ 1 840,3 millions d'euros, contre 1 450,5 millions l'année précédente, soit une hausse de près de 27 %.

Le club a en outre émis, depuis la clôture de l'exercice financier, une dette supplémentaire d'un montant de 105 millions d'euros sur dix ans, ce qui fait de lui un candidat au franchissement de la barre des deux milliards au cours de la saison 2026/27.

L'Espai Barça, la clé de la crise

Plus de 1 200 millions d'euros de la dette sont liés au projet Espai Barça, dont le club mise sur le remboursement grâce aux nouvelles recettes du Spotify Camp Nou, qui devraient rapporter environ 250 millions d'euros par an une fois le projet achevé.

Mais le retard des travaux a fait apparaître les charges de financement, le Barça ayant versé plus de 90 millions d'euros d'intérêts au cours de la dernière année, tandis que le budget du projet prévoit un besoin d'environ 300 millions d'euros supplémentaires pour l'achever.

Le club fait également face à des échéances d'environ 149 millions d'euros en 2026/27, de 346 millions en 2027/28 et de 366 millions en 2029/30.

Les pressions sur la trésorerie

The Athletic The Athleticcite le transfert d'Anthony Gordon comme exemple des pressions sur la trésorerie, après que le Barça a été contraint de contracter un prêt bancaire pour couvrir la première tranche due à Newcastle, d'un montant de 22,3 millions d'euros, ce qui alourdit le coût final en raison des intérêts.

Le club a précisé que ces manœuvres sont liées à la gestion des flux de trésorerie, dans un contexte de retard des travaux du stade.

Le Barça a des engagements d'un montant de 905 millions d'euros à échoir au cours de la saison 2026/27, face à des actifs circulants de 529 millions, ce qui se traduit par un fonds de roulement négatif de 376 millions d'euros.

La masse salariale et les recettes

La masse salariale a grimpé à 573,7 millions d'euros la saison dernière, en hausse de 12 %, tandis que le budget 2026/27 prévoit qu'elle atteigne un niveau record de 648,9 millions d'euros.

En contrepartie, les recettes commerciales ont augmenté pour atteindre 564,1 millions d'euros, et les recettes de Barça Licensing & Merchandising se sont élevées à 189,5 millions ; le retour progressif au Camp Nou a par ailleurs commencé à renforcer les recettes du stade, en particulier celles issues des zones VIP.

The Athletic The Athletic ne considère pas que le Barça soit au bord du gouffre, mais qu'il évolue sur une ligne financière très étroite : des recettes dépassant le milliard d'euros face à des pertes, et une dette proche des deux milliards.

L'avenir économique du club reste lié à l'achèvement de l'Espai Barça dans les meilleurs délais, à l'augmentation des recettes du Camp Nou et au refinancement de la « montagne de dettes » à mesure que s'accumulent les échéances et les intérêts.

Le club catalan fait actuellement face à un véritable paradoxe économique : jamais il n'avait engrangé autant d'argent, et jamais non plus il n'avait eu besoin de gérer des chiffres d'une telle ampleur pour rester compétitif parmi les grands d'Europe.

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