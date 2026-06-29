L'Atlético de Madrid met fin aux négociations avec Álvarez… et savoure cette « gifle » infligée à Barcelone

Le départ de Julián Álvarez de l’Atlético de Madrid semble imminent, les relations entre le club et l’attaquant étant au point mort.

Après ses déclarations à l’issue du match Argentine-Autriche, l’attaquant de 26 ans a agité le marché des transferts.

Selon la presse espagnole, l’international argentin aurait confirmé à la direction du club son intention de partir lors d’une réunion tenue avant la Coupe du monde, certains articles évoquant même le FC Barcelone comme destination privilégiée.

Toutefois, avoir annoncé publiquement son départ devant les supporters a provoqué un vif mécontentement chez les Colchoneros.

Si le club madrilène avait dans un premier temps accepté l’idée d’un départ, l’officialisation de cette volonté a suscité un rejet catégorique, d’après le journal « Sport ».

Le directeur général des Colchoneros, Gil Marín, est sorti de son silence pour réprimander publiquement l’attaquant. En interne, Diego Simeone, qui exige un engagement total de ses joueurs, aurait déjà fermé la porte à toute réconciliation.

Le technicien argentin ne souhaite plus conserver un joueur qui affiche aussi ouvertement son envie de partir et ne cherche plus à le retenir.

Le directeur sportif Mateo Alemany sait qu’il doit finaliser le départ du joueur, tout en préservant la marge de manœuvre des Colchoneros dans les discussions.

C’est précisément là que le bât blesse pour Barcelone, car renforcer un concurrent direct à tout prix est inenvisageable.

Selon le journal « Sport », le club madrilène continue de réclamer 150 millions d’euros cash pour laisser filer l’attaquant vers la Catalogne.

Aucun paiement échelonné ni aucune opération de type échange de joueurs n’est envisagé. Ni Ferran Torres, ni Marc Casado, ni aucun autre élément proposé par Deco ne fera évoluer cette position.

Selon certaines sources, l’offre initiale de 90 millions d’euros, assortie de 10 millions d’euros de primes, aurait été rejetée sans même être examinée.

Seul Arsenal pourrait faire exception : les Gunners envisagent d’inclure Victor Giocuris dans la transaction, accompagné d’une indemnité de transfert substantielle, une formule qui correspond aux exigences madrilènes.

Conscient de ces obstacles, le Barça explore déjà une alternative et a ouvert des discussions avec la star internationale Harry Kane.