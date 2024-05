L’arbitre du match Atalanta – Marseille rappelle de mauvais souvenirs à l’OM

Le nom de l’arbitre retenu pour le match retour entre l’Atalanta et l’OM vient d’être connu. Ça ne rappelle que de mauvais souvenirs au Marseillais.

Jeudi, l’Olympique de Marseille se déplace pour aller affronter l’Atalanta Bergame dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue Europa. A deux jours de ce choc entre Italiens et Marseillais, l’UEFA vient de dévoiler, ce mardi, le nom de l’arbitre qui va officier la rencontre. Mais ça ne fait pas réjouir les Phocéens.

Un arbitre espagnol au sifflet de l’Atalanta - OM

Contraint au nul lors du match aller par l’Atalanta Bergame (1-1) au Stade Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille se rend en Italie dans le but d’aller chercher une victoire afin de valider son billet pour finale de la Ligue Europa. Pour ce choc, l’UEFA a jugé bon de faire confiance à Jesús Gil Manzano.

L’arbitre espagnol sera accompagné par ses compatriotes Diego Barbero et Ángel Nevado respectivement comme premier et deuxième assistants. Quant à la VAR, l’UEFA a choisi l’autre Espagnol, Juan Martínez Munuera, aux commandes. L’OM est condamné à la victoire pour savoir qui du Bayer Leverkusen et l’AS Rome il affrontera en finale de la compétition.

Mauvais souvenirs pour l’OM

S’il est considéré comme un grand arbitre sur le continent, Jesús Gil Manzano n’est pas épargné par des sanctions. En Liga, le juge central a même été suspendu par le Comité technique des arbitres après une erreur commise lors du match de LaLiga entre Valence et le Real Madrid (2-2) du 2 mars dernier. Celui-ci a dirigé l’OM à trois reprises en Coupes d’Europe, mais il ne rappelle pas de bons souvenirs aux Olympiens. Pour les trois matchs, Marseille avait connu deux défaites.

Lors de la saison 2018-2019 en Ligue Europa face à la Lazio Rome, l’OM avait courbé l’échine au Vélodrome (1-3). La saison dernière (2022-2023), Jesús Gil Manzano était au sifflet du match de la cinquième journée de la phase de groupe en Ligue des champions entre Francfort et Marseille (2-1) au Deutsche Bank Park. La seule fois où Marseille a remporté une victoire avec Jesús Gil Manzano au sifflet, c'était lors de la cinquième journée de Ligue des champions, le 1er décembre 2020, quand les Olympiens avaient battu les Grecs de l'Olympiakos (2-1) au Vélodrome grâce à deux penalties transformés par Dimitri Payet.