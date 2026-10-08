Cristian Tello, ancien joueur du Barça, estime que Lamine Yamal n'aurait pas décroché une place de titulaire dans l'effectif du club catalan en 2012, en raison de la densité des noms qui occupaient alors la ligne offensive.

Tello, qui a récemment pris sa retraite footballistique, a déclaré lors d'un entretien avec le journal espagnol « Sport », en réponse à une question sur les chances de Yamal s'il avait évolué au Barça de 2012 : « Titulaire, je ne crois pas. Il aurait eu du mal à s'imposer. Je pense qu'il serait monté au niveau qu'il possède et qu'il affiche, mais cela aurait été compliqué. »

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L'Espagnol a poursuivi : « Comme je l'ai dit, on parle d'Alexis Sanchez, de Pedro, de Villa, de Messi et de Neymar... Ce sont des joueurs face auxquels il est très difficile, pour tout joueur issu de l'académie, de se faire une place parmi eux dans l'équipe première. »

Le diplômé de l'académie de « La Masia » a estimé que l'ascension de joueurs âgés de 16, 17 et 18 ans vers l'équipe première est devenue plus facile aujourd'hui, en déclarant : « Oui, c'est plus exceptionnel. L'équipe première compte désormais un très grand nombre de jeunes joueurs, et c'est pour cela que la percée de ces joueurs devient plus facile. »

Tello a ajouté : « À notre époque, en raison de la présence de joueurs beaucoup plus installés en première division, notre percée était plus difficile. C'est pourquoi je pense que cela avait plus de valeur. Les joueurs qui composaient l'équipe première étaient très expérimentés. »

Il a fait l'éloge du Barça dirigé par l'entraîneur Hansi Flick, en déclarant : « Il me plaît beaucoup. Et comme nous l'avons dit précédemment, en raison des joueurs qu'il possède devant, il aime avoir énormément de vitesse sur les ailes. Désormais, c'est un rouleau compresseur. Espérons qu'il continue ainsi longtemps. Ils sont dans une très bonne et positive harmonie, et ils peuvent faire de grandes choses cette année. »

Tello vit actuellement sa phase d'après-carrière footballistique, puisqu'il a ouvert il y a trois ans un concessionnaire automobile portant le nom de « CT37 Edit Cars » dans la ville catalane de Terrassa, selon « Sport ».



