L'agent d'Enzo Fernández ouvre clairement la porte à un transfert vers le Real Madrid

Javier Pastori, l'agent de l'Argentin Enzo Fernández, star de Chelsea, a ouvert la voie à un transfert du joueur au Real Madrid cet été.

Le milieu de terrain de 25 ans, déjà cité parmi les cibles madrilènes pour la saison prochaine, s’est mis en lumière en multipliant les déclarations élogieuses à l’égard du club et de la capitale espagnole.

Toutefois, la transaction s’annonce complexe : le joueur est sous contrat jusqu’en 2032 et Chelsea réclamerait environ 140 millions d’euros, une somme que le Real Madrid ne souhaite pas débourser.

Le joueur réfléchit toutefois à un départ et son agent, Javier Pastori, a confié au journal Marca : « Nous étudions la possibilité de quitter Chelsea cet été, mais rien n’est encore sûr ni définitif avec aucun club. »

Il a ajouté : « Pour l’instant, le joueur se consacre sereinement à la sélection argentine ; il dispute la Coupe du monde et est tout proche de la qualification pour les huitièmes de finale… C’est sa seule préoccupation. »

Interrogé sur l’admiration que le joueur a manifestée pour la capitale espagnole, il a confirmé : « Il a beaucoup d’amis là-bas, et il est très proche de Julián Álvarez. Au final, ils passent tout leur temps libre ensemble là-bas. Moi aussi, je vis à Madrid. Chaque fois qu’il venait, c’était pour me voir et régler quelques affaires, mais à part ça : qui n’aime pas Madrid ? »