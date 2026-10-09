Comme le rapporte le journal italien Gazzetta dello Sport, l’entourage du joueur a fait comprendre aux Rossoneri qu’ils auraient de bonnes chances de recruter Endrick lors du prochain mercato hivernal.

Le Brésilien serait ainsi très ouvert à un transfert à San Siro, même s’il garde bien évidemment encore d’autres options ouvertes. Le concurrent milanais en Serie A, l’AS Rome, serait également intéressé par Endrick, tout comme Aston Villa, qui semble lui aussi être un poids lourd de Premier League.

Selon la Gazzetta, Milan avait déjà manifesté son intérêt pour Endrick dès l’été, mais le jeune attaquant avait alors refusé. Le Brésilien voulait plutôt s’imposer définitivement au Real après son prêt réussi à l’Olympique Lyon lors du premier semestre 2026. Jusqu’à présent, la percée finale chez les Merengue semble toutefois encore assez lointaine, même sous les ordres du nouvel entraîneur Jose Mourinho.

Endrick a aussi du mal au Real Madrid sous Mourinho

Une blessure musculaire, qui l’a mis sur la touche en début de saison, a compliqué davantage encore ses débuts sous Mourinho. Mais depuis son retour en forme, Endrick n’a disputé que quatre minutes en quatre matches officiels, n’entrant en jeu que dans les dernières minutes lors du succès 3-2 à Elche à la mi-septembre. Impossible de déloger Kylian Mbappe dans l’axe de l’attaque, tandis que la recrue surprise Carlos Espi s’est déjà imposée, grâce à ses qualités de joker, comme le premier remplaçant de Mbappe.

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Endrick, encore sous contrat au Bernabeu jusqu’en 2030, veut en tout cas absolument avoir suffisamment de temps de jeu, raison pour laquelle un nouveau départ de Madrid devient de plus en plus probable s’il joue aussi peu dans la suite de la saison. La Gazzetta évoque, en plus d’un nouveau prêt sec, un modèle de transfert avec option d’achat puis option de rachat pour le Real.

Où Endrick pourrait-il jouer à Milan ?

Milan avait certes beaucoup investi l’été dernier pour un nouveau numéro 9, en versant 74 millions d’euros d’indemnité de transfert au Paris Saint-Germain pour Goncalo Ramos. Selon le Gazzetta, un système à deux attaquants serait toutefois également possible sous les ordres de Ruben Amorim, dans lequel Endrick pourrait évoluer aux côtés de Ramos. En outre, Milan verrait aussi en ce joueur de 20 ans une option alternative au poste d’ailier droit.

Endrick, arrivé à Madrid en 2024 en provenance de Palmeiras, a jusqu’ici disputé 41 matches officiels au total avec le Real, pour sept buts inscrits. Lors de la phase retour de la saison passée, l’international brésilien a convaincu à l’Olympique Lyon : en 21 apparitions avec le club français, il a totalisé 16 contributions décisives (huit buts, huit passes décisives).