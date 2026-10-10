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Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

« L'absence de soutien attise la crise » : Mbappé en colère contre le Real Madrid

Kylian Mbappé
L. Yamal
J. Mourinho
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Barcelone soutient Yamal : Kylian se sent seul !

Alors que Kylian Mbappé rêve de monter sur le trône du Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, des signes de tension se dessinent à l'horizon entre la star française et le Real Madrid, après que ce dernier a eu le sentiment, selon des rapports de presse espagnols, que son club ne lui apportait pas le soutien attendu dans la course au trophée individuel, contrairement à la position du Barça, qui soutient son jeune talent Lamine Yamal.

Le site français « Foot Mercato », citant le journal espagnol « Mundo Deportivo », a indiqué que Mbappé avait été surpris par la manière dont le Real Madrid gérait le dossier du Ballon d'Or, lui qui attendait un plus grand soutien de son club dans sa quête du trophée, ce qui pourrait accentuer son sentiment de frustration, malgré le soutien dont il bénéficie de la part de son entraîneur José Mourinho.

L'attaquant français, arrivé à Madrid avec de grandes ambitions, aspire à asseoir son statut en tant que l'un des leaders du projet sportif du club et l'une des plus grandes stars du football mondial, mais l'absence du soutien attendu dans la course au Ballon d'Or pourrait soulever des interrogations quant à sa place au sein de l'équipe.

Les pressions s'intensifient sur Mbappé dans un contexte d'attentes élevées et de forte concurrence au sein du Real Madrid, auquel s'ajoute la nécessité de continuer à afficher un niveau remarquable et de faire basculer les grands matches. Pour autant, ces rapports ne signifient pas nécessairement une rupture entre le joueur et le club, le Français restant l'un des principaux piliers de l'équipe.

Dans un contexte marqué par les informations ayant associé son nom à un transfert vers Liverpool ces dernières semaines, la performance de Mbappé sur le terrain sera un facteur déterminant dans la définition des contours de la prochaine étape, tandis que les regards se tournent vers la confrontation face à Villarreal, qui représente une nouvelle occasion pour le capitaine de l'équipe de France de briller et de répondre aux critiques, dans un climat d'incertitude quant à sa relation avec la direction du Real Madrid.


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