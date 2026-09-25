Hans Kraay junior est stupéfait par la prestation de l’arbitre Alejandro Hernández Hernández lors de Pays-Bas - Allemagne (1-1). Le suiveur des Pays-Bas pour ESPN plaide même pour une suspension de dix matches.

Hernández a refusé un but de Virgil van Dijk en première période. En raison d’une faute supposée de Brian Brobbey sur le gardien Marc ter Stegen. Après la pause, un but de Mexx Meerdink a été annulé en raison d’une faute d’un joueur néerlandais juste avant.

« C’est tout simplement un sale type, cet arbitre », fulmine Kraay dans son analyse du match des Pays-Bas en Ligue des nations. « Cet arbitre doit être suspendu une bonne dizaine de matches. »

« Ou alors il doit être relégué en division D de la Ligue des nations. Ou aller arbitrer en troisième division de la fédération paysanne. Quelle honte. Quel arbitre scandaleux on a eu », poursuit Kraay en éreintant l’arbitre espagnol de 43 ans.

Kraay ne comprend absolument pas pourquoi le but de Van Dijk a été refusé. « Il ne se passe absolument rien. Van Dijk s’élève un mètre au-dessus des autres défenseurs et Ter Stegen, qui est un excellent gardien sur sa ligne, est sorti comme une vieille femme. Ça n’a rien à voir avec Brobbey. »

Il y a aussi une grande stupéfaction concernant l’annulation du but de Meerdink en seconde période. « Il a sifflé trop tôt, hein. Cet arbitre était vraiment affreux. Il ne se passe rien. Il y a quatre Allemands les uns sur les autres. Et lui, ce sale type, il a déjà sifflé. C’est tout simplement un sale type, cet arbitre. »

Les Pays-Bas semblaient se diriger vers une défaite contre l’Allemagne, jusqu’au temps additionnel. Ruben van Bommel a adressé un beau centre depuis la gauche, avant que Cody Gakpo ne conclue au second poteau et n’offre un point aux Pays-Bas.