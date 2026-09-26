Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a défendu son compatriote Florian Wirtz, joueur de Liverpool, face aux critiques dont il fait l'objet ces derniers temps.

Klopp a déclaré ce samedi, lors de la conférence de presse d'avant-match précédant la rencontre face à la Grèce, prévue demain lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations : « Quand on regarde le contexte dans son ensemble, on constate que Florian a rejoint Liverpool à un moment absolument défavorable. »

Il a poursuivi : « Cela est lié au décès de Diogo Jota. Il (Wirtz) a rejoint une équipe dont les joueurs n'avaient pas, à ce moment-là, le football comme priorité, ce qui est tout à fait compréhensible. »

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Klopp a ajouté : « Il a beaucoup appris de sa première année (avec Liverpool). Maintenant, il y a une nouvelle saison sous la direction d'un nouvel entraîneur, et je pense qu'il a débuté tous les matchs. Il affiche un très bon niveau sur le plan physique, et l'équipe recommence à retrouver sa cohésion. »

Il a continué : « Les joueurs offensifs ont toujours besoin d'une équipe qui fonctionne bien autour d'eux. Et tous ceux qui aiment le football peuvent encore voir à quel point Florian Wirtz est un joueur exceptionnel. »

L'ancien entraîneur de Liverpool a enchaîné : « Nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous faisons ici, en lui accordant suffisamment d'entraînements et de temps de jeu. Étape par étape, nous lui donnons de la certitude et de bonnes sensations, puis nous le renvoyons à Liverpool. Je lui souhaite beaucoup de réussite. »

Wirtz devait rejoindre la sélection allemande lors de la seconde phase de la trêve internationale actuelle, mais Klopp l'a convoqué plus tôt après la blessure de Jamal Musiala et de Kai Havertz, ce qui le rend disponible pour affronter la Grèce.

L'Allemagne a débuté son parcours en Ligue des nations par un match nul face aux Pays-Bas (1-1), au stade Johan Cruyff à Amsterdam, tandis que la Grèce s'est imposée sur le terrain de la Serbie (2-1).



