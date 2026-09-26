Klopp tente de réveiller un cadavre

Tout le monde attendait Klopp, le « sauveur », face aux Pays-Bas, lui qui s'est fait connaître par sa touche magique avec le Borussia Dortmund et Liverpool. Pourtant, la prestation fut faible et peu prometteuse, comme cela a souvent été le cas lors de nombreux matches de la sélection allemande au cours de la dernière décennie.

Même s'il est trop tôt pour porter un jugement sur l'ère Klopp après son tout premier match, le niveau affiché par la Mannschaft n'a fait que confirmer une évidence : le football allemand traverse une crise majeure, et sans précédent dans son histoire, en matière de formation de talents de premier plan.

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Klopp ne s'est pas simplement appuyé sur les mêmes noms que ceux utilisés par les entraîneurs précédents : il a opéré des changements et ouvert la porte à de nouveaux visages, dans une tentative de trouver des solutions novatrices. Pourtant, la sélection a continué de souffrir tant sur le plan défensif qu'offensif.

Les difficultés sont également apparues clairement au milieu de terrain, où Kimmich a fait son retour après une période passée comme latéral droit, sous la direction de l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann. Mais il n'a pas réussi, avec Nmecha et Amiri, à prendre le contrôle de l'entrejeu face aux Pays-Bas, qui ont lancé attaque sur attaque jusqu'à égaliser (1-1), et ont même failli s'offrir la victoire sans la chance qui a souri à l'Allemagne.

Rien n'illustre mieux la fragilité de la sélection allemande que les 9 arrêts réalisés par son gardien, Marc-André ter Stegen, sur des tirs des joueurs locaux. Les remplaçants n'ont pas été en meilleure posture que les titulaires : le très expérimenté Serge Gnabry a même joué le rôle le plus marquant dans le but néerlandais, avec sa passe manquée interceptée par Ruben van Bommel, avant que ce dernier ne serve Jakpo, l'auteur du but.

Le dilemme des académies

Ce début décevant pour l'équipe de Klopp remet en lumière la crise du manque de talents dans le football allemand. Alors que la France, l'Angleterre et l'Espagne continuent de produire des stars génération après génération, les académies allemandes semblent stériles ces dernières années.

Même Jamal Musiala et Florian Wirtz, considérés comme l'avenir de la Mannschaft, n'ont pas offert jusqu'à présent ce que l'on attendait d'eux ; la carrière du premier semble d'ailleurs menacée par les blessures à répétition. Les chiffres indiquent que les clubs allemands sont désormais plus enclins à acheter le joueur étranger prêt à l'emploi, plutôt que d'accorder aux diplômés des académies des occasions régulières avec l'équipe première.

En Ligue 1, les joueurs âgés de 21 ans ou moins bénéficient d'environ 17 % du total des minutes de jeu, soit le taux le plus élevé des grands championnats européens.

Le championnat allemand avait atteint un chiffre similaire lors de la saison 2017-2018, lorsque la part des joueurs de moins de 22 ans s'élevait à 17,2 % des minutes. Mais ce taux est retombé à seulement 9,6 % lors de la saison 2024-2025, le plus bas depuis 17 saisons.

Le témoignage est venu à ce sujet de Marc Lenz, directeur exécutif du championnat allemand, qui a estimé que le secteur des jeunes en Allemagne était « bon, avec une marge de progression », tout en soulignant que seuls 9 clubs allemands figurent parmi les 100 meilleures académies d'Europe, et que le nombre de talents en Bundesliga est « nettement inférieur » à ce qui se fait à l'étranger.

Ces données montrent que la crise du football allemand ne tient pas à tel ou tel entraîneur, et qu'à moins de changements radicaux en matière de formation des talents, les années de vaches maigres de la Mannschaft se prolongeront, et ni Klopp ni un autre ne sera capable de redonner vie au cadavre de la sélection allemande.



