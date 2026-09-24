Klopp sert les intérêts du Barça

Le FC Barcelone commence à se réjouir du transfert du gardien Marc-André ter Stegen, une décision qui avait d'abord suscité des doutes en raison de la faible économie sur les salaires générée par son prêt à l'Ajax, mais qui s'est révélée un succès sur le plan sportif. Ce succès pourrait bien être un facteur déterminant dans le départ définitif du gardien allemand lors du prochain mercato estival.

La priorité pour toutes les parties était de trouver un projet permettant au gardien de retrouver confiance en lui au plus haut niveau et d'accroître sa valeur marchande, après une carrière marquée par les blessures. Bien que ter Stegen ait prouvé sa valeur en tant que gardien titulaire, le tournant le plus marquant à l'heure actuelle réside dans son retour en équipe nationale allemande, une évolution qui pourrait jouer un rôle essentiel pour sécuriser un transfert lucratif à l'avenir, selon le journal catalan « Sport ».

Ter Stegen a accepté de quitter le Barça malgré un contrat courant jusqu'en 2028, conscient qu'il n'aurait pas de temps de jeu sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

Le gardien allemand a néanmoins voulu choisir lui-même sa destination et a privilégié l'offre de l'Ajax, le club ayant bouclé l'opération de prêt à des conditions favorables, ce qui a permis au Barça d'économiser une petite partie de son salaire. L'objectif était de tirer le meilleur parti possible de la situation et de garantir que le gardien allemand joue un rôle central et retrouve son meilleur niveau.

La direction du club catalan est convaincue que ter Stegen, s'il conserve sa condition physique, est un gardien de classe mondiale, et il est quasi certain qu'il attirera d'importantes offres dès l'été prochain.

Selon le journal, la direction du Barça sait pertinemment que plusieurs clubs de Premier League suivent l'évolution de son niveau. Il ne devrait donc y avoir aucune difficulté à le vendre après le 30 juin, une telle démarche entraînant une importante économie sur le poste des salaires. Le club estime par ailleurs pouvoir obtenir une contrepartie financière conséquente pour son transfert.

Les deux entraîneurs qui lui ont accordé une grande confiance ont joué un rôle central dans ce parcours. Michel a d'abord cherché à le recruter à Gérone, puis à l'Ajax, misant sur lui malgré une série de blessures difficiles.

Aujourd'hui, Jürgen Klopp, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, lui accorde toute sa confiance pour être le gardien de la sélection allemande durant la trêve internationale actuelle. Ainsi, les perspectives de son avenir, et la probabilité qu'il devienne un transfert de choix et lucratif lors du prochain mercato estival, dépendront essentiellement de ses performances sur le terrain.

Il est devenu tout à fait clair dans les coulisses du Barça que le parcours de ter Stegen comme gardien des Blaugranas a touché à sa fin. Le club a donc agi pour recruter le gardien Livaković, afin qu'il constitue l'option de rechange dans les plans futurs, assurant ainsi une couverture au poste de gardien aux côtés de Joan García.

Le plan pour la saison prochaine consiste à s'appuyer sur ces deux gardiens dès que le contrat de Szczęsny prendra fin et qu'il quittera le club, ter Stegen ne revenant que pour finaliser les démarches de son départ définitif.

Les prestations de ter Stegen avec l'Ajax se révèlent globalement convaincantes, et il reste à voir comment il évoluera avec l'équipe nationale allemande. Pour l'heure, Klopp fait preuve d'un engagement total à le soutenir, estimant qu'il est le meilleur gardien disponible actuellement, une position qui le placera sous les projecteurs durant une année charnière de sa carrière. Le FC Barcelone suit de près cette convocation, qui pourrait avoir un impact considérable sur l'avenir.

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