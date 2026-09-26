Lors d'une soirée marquée par une empreinte familiale rare, Ruben van Bommel a attiré tous les regards pour sa première apparition internationale avec l'équipe des Pays-Bas, après avoir délivré la passe décisive sur le but égalisateur dans les dernières secondes face à l'Allemagne, perpétuant ainsi l'héritage d'une famille dont le nom est associé de longue date au maillot néerlandais.

Xavi Hernández, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, a lancé l'attaquant du PSV Eindhoven, âgé de 22 ans, à la 83e minute, mais il ne lui aura fallu que quelques minutes pour laisser sa première empreinte.

Van Bommel a subtilisé le ballon avec brio sur le côté gauche, puis s'est élancé avant d'adresser une splendide passe de l'extérieur du pied dans la surface de réparation, que Cody Gakpo a directement transformée au fond des filets, égalisant pour les Pays-Bas sur le score de 1-1 dans les derniers instants.

Ce geste remarquable n'est pas passé inaperçu, puisque Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a salué la passe du jeune joueur avec humour : « Je dois dire que c'était une superbe passe de van Bommel. Ce n'est pas de son père Mark van Bommel qu'il tient cette qualité, il doit tenir cette manière d'utiliser l'extérieur du pied de sa mère. »

















Avec sa participation face à l'Allemagne, Ruben van Bommel est devenu la troisième génération de sa famille à porter le maillot de la sélection néerlandaise, un exploit sans précédent dans l'histoire du football néerlandais.

Le joueur est lié à un prestigieux héritage footballistique familial : son grand-père maternel, Bert van Marwijk, a disputé une seule rencontre internationale avec les Pays-Bas, face à la Yougoslavie en 1975, avant de conduire la sélection néerlandaise en finale de la Coupe du monde 2010.

Quant à son père, Mark van Bommel, il a disputé 79 matchs internationaux avec les Pays-Bas entre 2000 et 2012, et il a dirigé son premier match comme sélectionneur de la Belgique face à l'Italie en Ligue des nations.